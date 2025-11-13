Bộ GD&ĐT: Sáp nhập trường học phải phù hợp thực tế, không gây xáo trộn dạy học

(VTC News) -

Đảng ủy Bộ GD&ĐT ban hành văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố về việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Qua kiểm tra thực tế tại nhiều địa phương, Bộ GD&ĐT ghi nhận các tỉnh, thành phố chủ động và quyết liệt triển khai chủ trương tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập theo hướng bài bản, khoa học, công khai và dân chủ.

Thường trực Tỉnh ủy các địa phương đã chỉ đạo đánh giá toàn diện các phương án sắp xếp, xây dựng lộ trình phù hợp, bảo đảm tính ổn định, không gây xáo trộn trong dạy học; đồng thời tạm dừng triển khai đối với các phương án hoặc cơ sở giáo dục vượt quy mô, chưa bảo đảm điều kiện tối thiểu, cho đến khi có đánh giá tác động đầy đủ.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT chỉ ra vẫn còn một số nơi triển khai thiếu thận trọng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công tác tổ chức dạy học và an sinh giáo dục, đặc biệt ở vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư.

Để bảo đảm ổn định hệ thống, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT đề nghị Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đúng quan điểm của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Kế hoạch số 130.

Theo đó, việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục cần “cơ bản giữ nguyên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp và mầm non công lập hiện có; chỉ điều chỉnh khi thật sự cần thiết, bảo đảm thuận tiện, phục vụ nhu cầu học tập của người dân và học sinh”.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương sắp xếp mạng lưới trường học phù hợp, không gây xáo trộn hoạt động dạy học. (Ảnh minh hoạ)

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương rà soát, sắp xếp lại các điểm trường lẻ theo lộ trình phù hợp; đồng thời tập trung phát triển mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú tại trung tâm xã hoặc liên xã, bảo đảm điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lý, không làm gia tăng chi phí và rủi ro cho học sinh, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo, đánh giá toàn diện các phương án sắp xếp mạng lưới trường học, xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp, bảo đảm tính khả thi, ổn định và không gây xáo trộn hoạt động dạy học. Những phương án vượt quy mô hoặc chưa đáp ứng điều kiện tối thiểu sẽ tạm dừng triển khai cho đến khi có đánh giá tác động đầy đủ.

Việc sắp xếp phải tuân thủ quy định về quy mô trường, lớp; đội ngũ và định mức giáo viên; cơ sở vật chất, quỹ đất, mật độ dân cư và điều kiện địa lý, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của học sinh.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT đề nghị Thường trực Tỉnh ủy các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án sắp xếp theo các nội dung nêu trên và gửi kết quả về Bộ trước ngày 1/12/2025.