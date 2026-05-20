Tổng thống Nga Putin gặp lại cậu bé Trung Quốc chụp ảnh chung 26 năm trước

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp lại Peng Pai - nay đã là một kỹ sư - sau 26 năm.

Hôm 20/5, Tổng thống Nga Putin đã gặp lại nhân vật trong bức ảnh chụp chung năm 2000 tại Trung Quốc.

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cuộc gặp này. Theo TASS, Peng Pai từng xuất hiện khi còn là một cậu bé trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của ông Putin tới Trung Quốc năm 2000. Cuộc hội ngộ lần này được xem là khoảnh khắc giàu ý nghĩa, phản ánh dòng chảy thời gian và những kết nối cá nhân vượt qua biên giới quốc gia.

Hình ảnh cuộc gặp đặc biệt năm 2000.

Theo trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov, Tổng thống Nga Putin gặp kỹ sư Trung Quốc Peng Pai tại nơi ở của anh. “Peng Pai hiện đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học tại Moskva và đang làm việc cho một tập đoàn lớn của Trung Quốc. Chúng tôi xem đây là một cuộc gặp mang tính biểu tượng”.

Peng Pai, hiện 36 tuổi, từng là một trong những em nhỏ được mời tới công viên Bắc Hải năm 2000. Khi đó, cậu bé vui vẻ vẫy tay chào ông Putin và được nhà lãnh đạo Nga đáp lại đầy thân thiện. Ông Putin bế cậu bé khỏi lan can đá, hôn lên trán và chụp chung một bức ảnh đáng nhớ.

Khoảnh khắc ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời Peng Pai. Anh bắt đầu học tiếng Nga, tốt nghiệp Học viện Ô tô và Xây dựng đường bộ Moskva, thậm chí còn được bạn bè đặt cho tên tiếng Nga là Pavel hoặc Pasha - biểu tượng cho mối liên kết bền chặt được hình thành từ cuộc gặp lịch sử năm đó.

Truyền thông Trung Quốc lúc bấy giờ cũng đưa tin về cậu bé này. Khi đã trưởng thành, Peng Pai cho biết anh luôn mong chờ được gặp lại ông Putin và hoan nghênh những chuyến thăm tương lai của nhà lãnh đạo Nga tới Trung Quốc.

Kênh truyền thông Nga RT từng đăng bài trên tài khoản Weibo chính thức nhằm tìm kiếm cậu bé tên Peng Pai xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng ông Putin ngày 17/7/2000 tại Trung Quốc. Khi đó, cậu bé được cho là đến từ thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. RT viết: “Nếu tìm được cậu bé này thì đó sẽ là điều thực sự ý nghĩa!”

Theo Hunan Daily, Peng Pai hoàn thành chương trình thạc sĩ năm 2013 tại Đại học Ô tô và Xây dựng đường bộ Moskva. Hiện anh là kỹ sư cao cấp kiêm trưởng phòng kỹ thuật tại chi nhánh thành phố thuộc Công ty Kỹ thuật số 6 của Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Hồ Nam.

“Biết rằng truyền thông nhà nước Nga đang tìm mình khiến tôi rất bất ngờ”, Peng Pai khi đó chia sẻ. Anh nhớ lại cuộc gặp và bức ảnh với ông Putin: “Tôi vẫn nhớ rất rõ, Tổng thống Putin bước qua hàng cảnh sát vũ trang, bế tôi qua lan can rồi hôn lên trán”, anh kể.

“Việc tôi quyết định tìm hiểu về nước Nga và sau này học cao học tại Moskva phần nào được truyền cảm hứng từ cuộc gặp ấy”, Peng Pai nói trong cuộc phỏng vấn.

Bài báo cho biết bức ảnh khi đó được nhiều cơ quan truyền thông lớn của Trung Quốc đăng tải rộng rãi, và gia đình Peng Pai vẫn lưu giữ cả bức ảnh lẫn các bài báo cho tới ngày nay.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Peng Pai nói: “Ông ấy hôn lên trán tôi và nói điều gì đó bằng tiếng Nga mà khi đó tôi không hiểu”. Anh mô tả ông Putin thời trẻ là “một người chú hiền hậu, gần gũi” và cho biết cuộc gặp bất ngờ đó đã khơi dậy niềm quan tâm lâu dài của anh đối với nước Nga.