Những mẫu xe hơi ấn tượng nhất tại Triển lãm Ô tô New York 2026

Triển lãm ô tô New York 2026 diễn ra tại trung tâm Javits Center (Mỹ), thu hút loạt mẫu xe mới từ SUV ba hàng ghế đến xe thể thao V8. Sự kiện năm nay cho thấy xu hướng rõ rệt về các dòng xe phục vụ gia đình song vẫn có điểm nhấn hiệu năng dành cho người đam mê tốc độ.

Hyundai Boulder Concept

Mẫu concept off-road Hyundai Boulder gây chú ý lớn tại sự kiện. Đây là bản xem trước cho hai dòng xe khung rời hãng dự kiến ra mắt trước cuối thập kỷ. Thiết kế mang dáng vẻ vuông vức nhưng được xử lý mềm mại hơn khi quan sát kỹ. Cụm đèn hậu phát sáng đỏ, phản chiếu ánh hồng lên thân xe bạc tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt. Phiên bản thương mại dự kiến là bán tải cỡ trung.

Volkswagen Atlas 2027

Volkswagen Atlas bước sang thế hệ thứ hai với ngoại hình sắc nét hơn và khoang nội thất nâng cấp. Xe có lưới tản nhiệt phát sáng cùng logo tích hợp đèn. Khoang lái trang bị màn hình trung tâm 15 inch và hệ thống đèn viền nội thất. Động cơ 4 xi-lanh được nâng thêm 13 mã lực, đi kèm nhiều trang bị tiêu chuẩn trên SUV ba hàng ghế.

Chevrolet Corvette Grand Sport 2027

Corvette Grand Sport 2027 lần đầu xuất hiện tại triển lãm với nhiều thay đổi đáng chú ý. Xe sở hữu thân rộng tương tự Z06, cùng các dải sọc đặc trưng đặt phía sau, nhấn mạnh cấu hình động cơ đặt giữa. Điểm đáng chú ý của chiếc xe này là động cơ V8 hút khí tự nhiên dung tích 6.7L, công suất 535 mã lực. Động cơ này cũng dự kiến xuất hiện trên Corvette Stingray 2027.

Subaru Getaway 2027

Subaru tham gia phân khúc SUV điện ba hàng ghế với mẫu Getaway 2027. Xe có công suất 420 mã lực, dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn và phạm vi hoạt động hơn 300 dặm. Khoang nội thất thiết kế hướng tới gia đình, tối ưu không gian sử dụng. Mẫu xe này dùng chung nền tảng với Toyota Highlander EV.

Kia Seltos 2027

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt với thiết kế gợi nhớ Telluride thu nhỏ. Xe có ba tùy chọn hệ truyền động gồm hai bản động cơ đốt trong và một bản hybrid. Kích thước phù hợp di chuyển đô thị, bản X-Line bổ sung khoảng sáng gầm cao và chi tiết thiết kế thiên hướng địa hình.

Chrysler Pacifica 2027

Pacifica 2027 được nâng cấp ngoại hình theo hướng hiện đại hơn. Dù nội thất không thay đổi nhiều, mẫu minivan này vẫn giữ vai trò xe gia đình thực dụng. Sau gần một thập kỷ, Pacifica tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc xe đa dụng tại Mỹ.

Genesis G90 Wingback Concept

Genesis mang đến concept G90 Wingback với kiểu dáng wagon độc đáo. Xe sở hữu trục cơ sở dài, mái kéo dài và tỷ lệ thân xe cân đối. Thiết kế cản trước sau hầm hố hơn, đi kèm hệ thống ống xả đặc biệt. Hãng đang cân nhắc sản xuất số lượng giới hạn.

Nissan Z NISMO 2027 bản số sàn

Nissan bổ sung hộp số sàn 6 cấp cho phiên bản Z NISMO 2027. Xe sử dụng động cơ V6 tăng áp kép mạnh hơn, kết hợp nâng cấp khung gầm. Việc bổ sung số sàn được kỳ vọng cải thiện trải nghiệm lái cho người dùng yêu thích cảm giác điều khiển truyền thống.

Ram ProMaster City 2027

ProMaster City quay trở lại với vai trò xe thương mại. Mẫu xe này thực chất là phiên bản đổi tên từ Fiat Scudo tại châu Âu. Xe có thiết kế đơn giản, tập trung vào công năng, phù hợp nhóm khách hàng kinh doanh vận tải và dịch vụ.

Kia PV5 NYC Taxi

Concept Kia PV5 hướng tới tương lai taxi đô thị. Xe chạy điện hoàn toàn, hỗ trợ tiếp cận cho người dùng xe lăn. Thiết kế xe mang phong cách hiện đại, được phát triển cùng BraunAbility, sẽ được thương mại hóa trong tương lai gần.

Chevrolet Bel Air Impala 1958

Bên cạnh xe mới, triển lãm còn trưng bày mẫu Bel Air Impala 1958. Xe có màu Tropic Turquoise đặc trưng, động cơ V8 công suất 280 mã lực. Khi ra mắt, mẫu xe này có giá chỉ 2.841 USD (khoảng 74,8 triệu đồng), phản ánh thời kỳ vàng son của ngành ô tô Mỹ với chi phí sở hữu thấp hơn nhiều so với hiện nay.