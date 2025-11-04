Được kỳ vọng giành vương miện, Bảo Ngọc chuẩn bị gì để đến với Miss World?

(VTC News) -

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ là đại diện Việt Nam dự thi Miss World lần thứ 73. Từ khi công bố, hành trình của nàng hậu nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Hai tháng qua, người đẹp dành tâm huyết cho phần thi "Dự án nhân ái" - hạng mục quan trọng nhất của Miss World. Cô tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, hỗ trợ người dân khó khăn ở nhiều địa phương.

Sau nhiều ngày ấp ủ, nàng hậu vừa công bố dự án nhân ái sẽ mang tới đấu trường sắc đẹp này. Dự án của nàng hậu có tên "Trao quyền thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu" (Vietnam Youth Climate Empowerment Pathway - VYCEP).

Theo đó đầu năm 2025, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là một trong 20 gương mặt “Thanh niên sống đẹp”. Cô là một trong 10 cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia.

Ngoài ra, cô chính là nhà sáng lập Gen Zero - dự án phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là mục tiêu 13 (hành động vì khí hậu)

Thời gian qua, dự án này triển khai sáng kiến trọng điểm lộ trình trao quyền thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu, với mục đích trao quyền, nâng cao vai trò, thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em, thiếu niên, thanh niên trong các chính sách khí hậu.

Nàng hậu đã tổ chức thành công các toạ đàm tại 7 trường đại học và trung học phổ thông trên toàn quốc.

Tại Hội nghị Thanh niên Việt Nam về Phát triển Bền vững (Vietnam Youth Sustainability Summit 2025), Bảo Ngọc cũng nêu bật thách thức toàn cầu về khoảng trống 1.000 tỷ USD trong mục tiêu tài chính khí hậu và khẳng định vai trò tiên phong, trách nhiệm của giới trẻ, những người cần được trang bị năng lực, tiếng nói và cơ hội tham gia chính sách khí hậu.

Nói về dự án nhân ái của Bảo Ngọc tại Miss World, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đây là dự án đặc biệt khi gắn liền với vấn đề mang tính toàn cầu là môi trường và khí hậu.

"Bảo Ngọc đang đại diện cho thanh niên Việt Nam giới thiệu đến quốc tế. Đây không chỉ là một dự án để thi, mà tôi tin sẽ còn tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, như một sứ mệnh mà cô sẽ theo đuổi suốt đời”, ông nói.

Thạc sĩ Phạm Kim Dung cũng bày tỏ niềm tự hào trước những nỗ lực bền bỉ của hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc trong hành trình theo đuổi dự án về môi trường.

Sinh năm 2001, Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, sau đó đăng quang Hoa hậu Liên lục địa - Miss Intercontinental 2022. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng chiều cao nổi bật 1m86.

Bên cạnh sắc vóc, Bảo Ngọc còn có thành tích học tập ấn tượng với chứng chỉ IELTS 8.0 và bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị Kinh doanh Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM). Người đẹp tích cực tham gia, đóng góp cho các hoạt động xã hội, đặc biệt là các chương trình hay dự án về môi trường như Ngày trái đất 2023, Hội nghị Quốc tế COY18 & COP28, Clean Up Việt Nam, Chủ nhật xanh…

Hiện tại, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn duy trì lịch trình bận rộn, tập trung cao độ cho hành trình chinh phục vương miện Miss World lần thứ 73. Người hâm mộ đang đặt nhiều kỳ vọng vào đại diện Việt Nam tại sân chơi sắc đẹp danh giá này.