Nhìn từ trên cao công trường xây cây cầu 8 làn xe, hơn 7.300 tỷ đồng ở Hà Nội

Ông Cấn Mạnh Hùng, Giám đốc Ban điều hành, Chỉ huy trưởng gói thầu xây lắp cầu Thượng Cát cho biết, riêng một bệ trụ có khối lượng bê tông gần 5.000m³. Đây là hạng mục lớn, đòi hỏi công tác tổ chức thi công và kiểm soát kỹ thuật phải được thực hiện chặt chẽ. Theo ông Hùng, việc triển khai thi công móng trụ đúng thời điểm mưa lũ, mực nước sông dâng cao đã gây thêm khó khăn cho công trường. Bên cạnh đó, nguồn cung vật liệu, giá nhiên liệu và việc huy động nhân lực cũng tạo áp lực đối với quá trình thực hiện dự án.