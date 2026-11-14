(VTC News) -

Nội dung trên được nêu tại Nghị định 405/2026 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng biên chế công chức, được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành (có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11).

Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý, sử dụng biên chế công chức. (Ảnh: chinhphu.vn)

Theo Nghị định, việc xác định biên chế công chức phải bảo đảm tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính.

Biên chế công chức phải phù hợp với vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù của cơ quan, tổ chức hành chính và định mức biên chế theo hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Đáng chú ý, Chính phủ quy định 4 nhóm căn cứ để xác định biên chế công chức.

Thứ nhất, căn cứ vào vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm công chức theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, tính chất quan trọng và yếu tố đặc thù của cơ quan, tổ chức hành chính.

Thứ hai, căn cứ vào việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính và tinh giản quy trình công việc.

Thứ ba, căn cứ vào thực tế quản lý, sử dụng biên chế công chức được giao.

Thứ tư, đối với các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã và các cơ quan của HĐND cấp tỉnh, cấp xã, ngoài 3 căn cứ nêu trên, việc xác định biên chế còn phải căn cứ vào phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh; số lượng và phân loại đơn vị hành chính cấp xã; dân số, diện tích và mức độ phát triển kinh tế - xã hội.

Về nội dung quản lý, sử dụng biên chế công chức, Nghị định quy định xây dựng kế hoạch và giao biên chế theo giai đoạn 5 năm và hằng năm; điều chỉnh biên chế theo quy định, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Các cơ quan, tổ chức hành chính phải bố trí, sử dụng công chức trong tổng biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao, bảo đảm sử dụng đúng và hiệu quả.

Quy định thời hạn giao biên chế công chức hằng năm

Nghị định cũng quy định cụ thể thẩm quyền và thời hạn giao biên chế công chức tại các bộ, địa phương.

Đối với các bộ, căn cứ tổng biên chế công chức giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định giao biên chế công chức hằng năm cho từng bộ trước ngày 1/10 của năm liền kề trước năm kế hoạch, sau khi báo cáo Thủ tướng. Số biên chế này không bao gồm biên chế công chức của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Người đứng đầu bộ quyết định giao hoặc phân cấp giao biên chế công chức hằng năm cho các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10.

Đối với địa phương, cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế quyết định giao biên chế công chức hằng năm cho từng địa phương trước ngày 1/10 của năm liền kề trước năm kế hoạch.

UBND cấp tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý biên chế ở địa phương trước khi trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế công chức hằng năm cho các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh và tổng biên chế công chức của từng chính quyền cấp xã trước ngày 15/10.

Trên cơ sở tổng biên chế được HĐND cấp tỉnh quyết định, UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp quyết định giao biên chế công chức hằng năm cho từng cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/10.

Ngoài ra, Nghị định quy định hồ sơ kế hoạch biên chế công chức giai đoạn 5 năm và hằng năm phải có báo cáo đánh giá việc giao, quản lý, sử dụng biên chế của kỳ trước; kế hoạch biên chế của từng cơ quan, tổ chức; giải pháp thực hiện, dự kiến nguồn công chức bổ sung, thay thế, chính sách tinh giản biên chế và dự toán kinh phí.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định đối với những người đã được tuyển vào biên chế trước ngày 1/4/1993, hiện làm công việc tại vị trí hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính của bộ, cấp tỉnh và cấp xã.

Theo đó, những người thuộc diện này vẫn được tính trong biên chế công chức theo quy định tại Nghị định.

Đối với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, người đứng đầu hai bộ có trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý, sử dụng biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang.