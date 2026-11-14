Điện lực Quảng Trị đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ

(VTC News) -

Trước nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, Điện lực Quảng Trị đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, đồng thời đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Trong đó, đơn giản hóa thủ tục, mở rộng giao dịch trực tuyến và ứng dụng công nghệ số được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Thống kê, đến hết quý III/2026, Điện lực Quảng Trị cấp điện mới cho 11.352 khách hàng, với thời gian giải quyết trung bình 2,31 ngày. Đối với các công trình điện, thời gian tiếp cận điện năng bình quân đạt 1,4 ngày/công trình; không có trường hợp cấp điện mới quá thời gian quy định. Kết quả này cho thấy hiệu quả trong công tác kiểm soát tiến độ, phối hợp xử lý hồ sơ và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Công tác thu tiền điện và thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ thu tiền điện toàn công ty đạt 100%, với 17/17 đơn vị trực thuộc hoàn thành chỉ tiêu. Đáng chú ý, tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 100% trên tổng số khách hàng thu được, góp phần giảm giao dịch trực tiếp, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho người sử dụng điện.

Điện lực Quảng Trị vận dụng nhiều giải pháp đồng bộ trong cải tiến dịch vụ và chuyển đổi số

Song song với cải tiến quy trình, Điện lực Quảng Trị chú trọng đa dạng hóa các kênh giao tiếp, hỗ trợ khách hàng thông qua hệ thống chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC). Hiện nay, người dân có thể gửi yêu cầu, tra cứu thông tin và phản ánh các vấn đề liên quan đến dịch vụ điện qua tổng đài 19001909, website cskh.cpc.vn, ứng dụng EVN CSKH, EVNCPC CSKH, email và fanpage Facebook Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung.

Đặc biệt, việc EVN hoàn thành triển khai 12 dịch vụ điện trên ứng dụng định danh điện tử VNeID đã mở thêm kênh giao dịch trực tuyến thuận tiện, giúp khách hàng tiếp cận các dịch vụ điện trên môi trường số, giảm thủ tục trực tiếp.

Ông Trần Xuân Công - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, công ty xác định mở rộng các kênh tiếp cận và nâng cao trải nghiệm khách hàng là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng.

“Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số; đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, bảo đảm thông tin đến khách hàng kịp thời, rõ ràng và minh bạch”, Phó Giám đốc Điện lực Quảng Trị chia sẻ.

Điện lực Quảng Trị chú trọng nâng cao hiệu quả kinh doanh, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục

Theo Điện lực Quảng Trị, đến ngày 5/10/2026, toàn công ty có 433.860 khách hàng đăng ký nhận thông báo của ngành điện qua các kênh miễn phí, chiếm 81,6% tổng số khách hàng. Trong đó, ứng dụng chăm sóc khách hàng và thư điện tử là những kênh được sử dụng chủ yếu. Công ty đang tiếp tục vận động khách hàng đăng ký nhận thông báo để chủ động theo dõi chỉ số công tơ, tiền điện, lịch ngừng cung cấp điện và các thông tin liên quan.

Bên cạnh đó, Điện lực Quảng Trị chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai quy định mới về khung giờ sử dụng điện theo Quyết định số 963/QĐ-BCT ngày 22/4/2026 của Bộ Công Thương. Theo đó, giờ cao điểm áp dụng từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy; Chủ nhật không có giờ cao điểm. Giờ bình thường từ 6 giờ đến 17 giờ 30 và từ 22 giờ 30 đến 24 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy; riêng Chủ nhật áp dụng từ 6 giờ đến 24 giờ. Giờ thấp điểm được áp dụng hằng ngày từ 0 giờ đến 6 giờ.

Để chủ động triển khai, Điện lực Quảng Trị rà soát hệ thống đo đếm, công tơ điện tử nhiều biểu giá, chuẩn bị phương án kỹ thuật và nhân lực phục vụ cập nhật hệ thống khi có hướng dẫn chính thức. Đồng thời, tăng cường thông tin đến nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, nhất là những đơn vị có sản lượng điện tiêu thụ lớn, nhằm chủ động điều chỉnh kế hoạch sử dụng điện phù hợp.

Thông qua việc đồng bộ các giải pháp cải tiến quy trình, đa dạng hóa kênh giao tiếp và ứng dụng công nghệ số, Điện lực Quảng Trị từng bước nâng cao hiệu quả kinh doanh, chất lượng dịch vụ, hướng đến xây dựng hình ảnh ngành điện chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và lấy khách hàng làm trung tâm.