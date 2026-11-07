Cận cảnh cầu vượt sông Hồng thuộc Vành đai 4 sau hơn 1 năm thi công

Dự án có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và đường Vành đai 4, điểm cuối kết nối với nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4. Đây cũng là một trong những hạng mục có vai trò quan trọng trong việc hình thành mạng lưới giao thông liên vùng.