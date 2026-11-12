Cuộc sống mới của những gia đình nhường đất xây cầu ở Hà Nội

Vợ chồng anh từng tính đến phương án chuyển trường cho con nhưng dự định chờ các cháu hoàn thành năm học rồi mới cân nhắc. Công việc của anh Tuấn tại khu vực Chèm cũng xa hơn so với trước, đòi hỏi phải sắp xếp lại thời gian đi lại. Dù vậy, anh cho rằng việc chuyển đến nơi ở mới là lựa chọn cần thiết để gia đình có điều kiện sinh hoạt ổn định hơn. “Bây giờ mình phải chấp nhận đánh đổi để sau này con cái có tương lai tốt hơn”, anh Tuấn chia sẻ.