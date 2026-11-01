Cầu dây văng gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội đang thay đổi diện mạo thế nào?

Để phục vụ thi công, hệ thống sà lan, trạm trộn cùng nhiều thiết bị chuyên dụng được huy động. Nhà thầu cũng áp dụng hệ thống ván khuôn leo thủy lực để đúc các đốt thân tháp, mỗi đốt có chiều cao tới 6m. Cùng với đó là cẩu tháp cỡ lớn và thiết bị cẩu xoay 360 độ phục vụ quá trình lắp đặt kết cấu thép theo phương pháp lắp hẫng.