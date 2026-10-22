Những phiến dầm đầu tiên lắp đặt tại siêu cầu gần 10.000 tỷ đồng qua sông Hồng

Tại khu vực vượt sông Hồng, các nhà thầu áp dụng phương pháp đúc hẫng cân bằng để xây dựng kết cấu nhịp chính. Theo phương pháp này, từng đốt dầm bê tông cốt thép dự ứng lực được đúc nối tiếp từ đỉnh trụ, vươn dần về hai phía cho đến khi hình thành nhịp cầu. Cách làm này phù hợp với những nhịp cầu lớn vượt sông, hạn chế việc phải sử dụng hệ thống trụ đỡ tạm dưới lòng sông.