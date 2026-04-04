Nhật Bản tìm được tuyến vận chuyển dầu thô thay thế cho eo biển Hormuz

Theo Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản, ngoài tuyến hàng hải mà Nhật Bản đang sử dụng từ trước đến nay để vận chuyển dầu thô là eo biển Hormuz, nước này vẫn có những lựa chọn khác như cảng Yanbu ở phía Tây Saudi Arabia, Biển Đỏ và cảng Fujairah ở phía Đông Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)…

Liên quan vấn đề này, Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản khẳng định "đang có những tiến triển ổn định" trong các phương án mua sắm mới, đồng thời cho biết các lô dầu thô mua bổ sung sẽ được vận chuyển qua các tuyến đường thay thế và sẽ đến Nhật Bản vào cuối tháng Tư hoặc đầu tháng Năm tới, mặc dù vẫn còn một số rủi ro nhất định liên quan tới khả năng xảy ra các cuộc tấn công trên Biển Đỏ của Houthis hoặc các cuộc đột kích bằng thiết bị bay không người lái tại Fujairah...

Ngoài ra, Nhật Bản cũng không loại trừ khả năng sẽ nhập dầu thô từ các nước Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Nhiều tầu vận tải bị tấn công tại eo biển Hormuz. (Ảnh: Jiji Press)

Nhật Bản phụ thuộc vào Trung Đông với hơn 90% lượng dầu thô tiêu thụ trong nước. Phần lớn lượng dầu này đi qua eo biển Hormuz, nhưng việc nhập khẩu đã bị gián đoạn do cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Bộ trưởng Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Akazawa Ryosei đã liên tục tổ chức các cuộc họp trực tuyến với những người đồng cấp từ Saudi Arabia và UAE để đề nghị các nước này tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển dầu thô đến Nhật Bản, đặc biệt là thông qua cảng Fujairah - tuyến hàng hải không đi qua eo biển Hormuz.

Trong một diễn biến có liên quan, bằng những nỗ lực cụ thể và những biện pháp hiệu quả, Nhật Bản đã bình ổn được thị trường nhiên liệu trong nước. Từ hôm 30/3, tại thị trường nước này, giá bán lẻ trung bình của 1 lít xăng thông thường, tương đương với xăng A92 (RON92) của Việt Nam, đã hạ xuống mức 170,2 Yên (khoảng 28.000VND), giúp Chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae thực hiện thành công cam kết đối với người dân, đồng thời góp phần giảm thiểu thiệt hại do chiến sự Trung Đông gây ra cho các hoạt động kinh tế của Nhật Bản.