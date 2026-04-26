Nữ BTV có giọng đọc huyền thoại, từng lồng tiếng phim 'Bao Thanh Thiên'

BTV Thúy Hoa sinh năm 1957 ở Hà Nội, sớm bén duyên với nghề phát thanh khi trở thành phát thanh viên của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Tuy nhiên, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi bà quyết định vào TP.HCM lập nghiệp – lựa chọn táo bạo vào thời điểm đó.

NSƯT Thúy Hoa từng được mệnh danh là "Hoa hậu HTV".

Gia nhập Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), bà nhanh chóng gây ấn tượng nhờ giọng đọc chuẩn mực, rõ ràng nhưng vẫn giàu cảm xúc. Trong suốt hơn 26 năm gắn bó với nghề, NSƯT Thúy Hoa trở thành một trong số ít BTV giọng Bắc dẫn thời sự trên sóng HTV - điều không phổ biến ở thời điểm bấy giờ.

Chất giọng của bà không chỉ truyền tải thông tin mà còn mang lại cảm xúc, khiến khán giả nhớ đến như một “thương hiệu” riêng. Chính điều đó giúp bà được nhiều thế hệ người xem yêu mến và gọi bằng cái tên trìu mến: “giọng đọc huyền thoại”.

BTV Thúy Hoa còn góp dấu ấn đặc biệt trong lĩnh vực thuyết minh, lồng tiếng. Tại chương trình Ký ức vui vẻ năm 2019, bà lần đầu tiết lộ mình chính là người lồng tiếng cho hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Bao Thanh Thiên, Thần điêu đại hiệp, Từ Hy Thái Hậu…

Thông tin này khiến nhiều khán giả bất ngờ, bởi suốt nhiều năm, giọng đọc quen thuộc ấy trở thành một phần ký ức mà ít ai biết rõ danh tính người thể hiện.

Dù đã rời xa sóng truyền hình, giọng đọc của Thúy Hoa vẫn sống trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Không cần xuất hiện trên màn ảnh, chính giọng nói của bà đã góp phần “thổi hồn” vào các nhân vật, giúp những bộ phim ngoại nhập trở nên gần gũi hơn với khán giả Việt.

Bên cạnh tài năng, Thúy Hoa còn gây ấn tượng với nhan sắc nổi bật trong thời kỳ hoàng kim. Bà từng được đồng nghiệp và khán giả ưu ái gọi là “Hoa hậu HTV”.

Danh xưng này không xuất phát từ một cuộc thi sắc đẹp, mà từ sự yêu mến của công chúng. NSND Hồng Vân từng chia sẻ trên sóng truyền hình rằng Thúy Hoa đẹp không thua bất kỳ thí sinh hoa hậu nào khi đứng trên sân khấu.

Dù vậy, chính bà lại khá khiêm tốn khi nói về điều này: “Ở đài truyền hình không có cuộc thi Hoa hậu nào cả. Ở đài rất nhiều người đẹp nhưng có lẽ tôi may mắn được tiếp xúc với khán giả nhiều hơn nên được ưu ái với danh xưng ‘Hoa hậu đài HTV’”.

Năm 2012, bà được phong tặng danh hiệu NSƯT. Tháng 10 cùng năm, bà nghỉ hưu sau hơn 26 năm làm việc tại HTV. Sau khi rời ánh đèn, bà chuyển hướng sang kinh doanh và tận hưởng cuộc sống chậm rãi hơn.

Chuyện tình hơn 14 tuổi với cựu HLV bóng bàn

Không chỉ có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, chuyện tình của NSƯT Thúy Hoa cũng khiến nhiều người tò mò bởi những chi tiết thú vị.

Bà kết hôn với ông Nguyễn Trọng Trúc là cựu HLV trưởng đội tuyển bóng bàn Việt Nam, một tên tuổi lớn của thể thao nước nhà.

Hai người gặp nhau lần đầu vào ngày 8/3/1978 qua sự giới thiệu của người thân. Do ông hơn bà 14 tuổi, trong lần đầu gặp gỡ, Thúy Hoa đã vô tư gọi ông là “chú”.

Hình ảnh kỷ niệm của gia đình NSƯT Thúy Hoa.

Từ cuộc gặp gỡ có phần gượng gạo, mối quan hệ dần được vun đắp qua những lần thăm hỏi, trò chuyện. Sự chân thành và kiên trì của ông Trọng Trúc khiến nữ BTV rung động.

Dù từng vấp phải sự phản đối từ xung quanh vì khoảng cách tuổi tác và sự khác biệt trong công việc, cả hai vẫn quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 1979.

Những năm đầu sau khi kết hôn, cuộc sống của hai vợ chồng không hề dễ dàng. Áp lực kinh tế, công việc bận rộn khiến họ ít có thời gian dành cho nhau. Tuy nhiên, chính sự thấu hiểu và sẻ chia đã giúp họ vượt qua tất cả.

Gần 40 năm chung sống, họ xây dựng được một gia đình hạnh phúc với hai người con trưởng thành. Trong đó, con gái là Nguyệt Ánh nối nghiệp mẹ khi trở thành MC quen thuộc của HTV, tham gia nhiều chương trình như Sức sống mới, Siêu mẫu Việt Nam, Nấu ăn cùng sao…

NSƯT Thuý Hoa ở hiện tại.

Năm 2016, ông Nguyễn Trọng Trúc được chẩn đoán mắc ung thư trực tràng. Dù được gia đình chăm sóc tận tình, ông qua đời vào tháng 11/2017, chỉ ít ngày sau khi tham dự đám cưới của con trai.

Sự ra đi của người bạn đời sau gần 40 năm gắn bó là mất mát lớn đối với Thúy Hoa. Tuy nhiên, bà lựa chọn sống bình thản, dành thời gian cho con cháu và giữ cho mình tinh thần lạc quan. Hiện tại, NSƯT Thúy Hoa hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.Thỉnh thoảng, bà góp mặt trong các buổi giao lưu hoặc những dịp đặc biệt bên gia đình.