Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 Malaysia chung kết U17 Đông Nam Á 2026

Chung kết giải U17 Đông Nam Á 2017 là trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia, diễn ra lúc 19h30 hôm nay 24/4. Hai đội từng đối đầu nhau ở vòng bảng. Khi đó, U17 Việt Nam giành chiến thắng 4-0.

Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

Để giành quyền vào chung kết, U17 Việt Nam thắng ngược U17 Australia - đương kim vô địch giải đấu ở vòng bán kết. Trong khi đó, U17 Malaysia chấm dứt hành trình cổ tích của U17 Lào bằng chiến thắng thuyết phục.

U17 Việt Nam trở thành ứng viên vô địch sáng giá nhất sau khi các đối thủ đáng gờm là Australia, Thái Lan hay Indonesia đều bị loại. Chu Ngọc Nguyễn Lực và đồng đội mang đến cảm giác tự tin cho người hâm mộ sau những màn trình diễn thuyết phục.

U17 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch.

U17 Australia chưa chắc là đội hình mạnh nhất với những cầu thủ tốt nhất. Dù vậy, không thể phủ nhận thầy trò huấn luyện viên Carl Veart vẫn là đội bóng mạnh ở khu vực với ưu thế về thể chất. Điều quan trọng là U17 Việt Nam giành chiến thắng đầy thuyết phục và chủ động.

Sau khi để đối thủ dẫn trước, U17 Việt Nam vẫn bình tĩnh chơi bóng để lật ngược thế cờ bằng những đòn phản công. Các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland khiến đối thủ phải loay hoay tìm kiếm phương án tiếp cận khung thành của thủ môn Lý Xuân Hòa. Đây là chỉ dấu cho thấy tính chắc chắn, thực dụng trong lối chơi có vẻ bề ngoài hoa mỹ mà ông Cristiano Roland đang xây dựng.

Trong lần tái đấu Malaysia, U17 Việt Nam có nhiều lý do để tin về khả năng giành chức vô địch, thậm chí là một chiến thắng đậm. Trận đấu tại vòng bảng cung cấp cho ông Roland nhiều dữ liệu quan trọng về đối thủ.

Bóng đá trẻ Malaysia đang bị ảnh hưởng ít nhiều từ chiến lược tận dụng cầu thủ ngoại và nhập tịch của các câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Các chuyên gia bóng đá Malaysia liên tục bày tỏ lo ngại về việc sự quan tâm cho bóng đá trẻ bị giảm đi.

Các đội tuyển trẻ Malaysia quả thực không có thành tích tốt trong 2 năm gần đây. Trước mắt, U17 Malaysia rõ ràng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với U17 Việt Nam. Sẽ không bất ngờ nếu U17 Việt Nam bước vào trận đấu trong thế "cửa trên" và có thể chủ động áp đặt lối chơi.

Khi ở thế tấn công, bộ ba Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân và Nguyễn Văn Dương đóng vai trò quan trọng nhờ kỹ thuật cá nhân và tốc độ tốt, có thể xuyên phá hàng thủ đối phương. Chỉ cần có bàn thắng ở hiệp 1, chiến thắng trong trận chung kết không phải mục tiêu xa vời với U17 Việt Nam.

Ở cả hai lần gần nhất gặp nhau gần nhất, U17 Việt Nam đều thắng đối thủ với tỉ số 4-0. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chủ quan và tự mãn với tư tưởng cầm chắc chiến thắng.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.

U17 Malaysia: Adam, Amsyar, Muqri, Fareez, Aniq, Fazryel, Dini, Muzakif, Muslim, Yusuf, Aqif.

Dự đoán: U17 Việt Nam 2-0 U17 Malaysia.