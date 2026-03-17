Nhà bị 'treo cao' ở Đồng Nai: Sau lời xin lỗi, dân mong 'chốt' thời điểm hỗ trợ

Nhà dân bị ‘treo cao’ sau khi hạ cốt nền đường ĐT.753 ở Đồng Nai.

Liên quan đến việc nhà dân "bỗng dưng" treo cao ở Đồng Nai, sáng 17/3, lời xin lỗi đã được đưa ra, nhưng với nhiều hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753, điều họ chờ đợi không chỉ là sự nhận lỗi, mà là thời hạn cụ thể để họ sớm thoát khỏi cảnh cuộc sống đang bị đảo lộn từng ngày.

Chủ đầu tư xin lỗi

Tại buổi làm việc, ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, thừa nhận những thiếu sót trong quá trình triển khai, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người dân vì các bất tiện phát sinh. Theo ông, việc thi công khi mặt bằng chưa hoàn tất đã dẫn đến tình trạng chênh lệch cao độ nền giữa đường và nhà dân từ 5 đến 10 m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, buộc nhiều hộ phải di dời.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án tỉnh lộ 753 là công trình trọng điểm, có vai trò kết nối khu vực với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, áp lực tiến độ vào cuối năm trước khiến công tác kiểm tra, giám sát chưa kịp thời, dẫn đến việc tổ chức thi công chưa phù hợp với thực tế.

“Chúng tôi nhận trách nhiệm, không đổ lỗi cho đơn vị thi công hay giám sát, sẽ tập trung khắc phục để đảm bảo quyền lợi cho người dân”, ông Toàn nhấn mạnh.

Ban Quản lý dự án cam kết huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các hộ dân di dời, ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Phú đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường theo quy định.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, đoạn tuyến qua khu vực đã hoàn thiện móng cấp phối đá dăm rộng 12-14 m và đang thi công hạ mái taluy. Do mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ nhưng dự án vẫn triển khai, cộng với độ chênh cao lớn, các hộ dân nằm sát mép đào bị ảnh hưởng trực tiếp, có nguy cơ mất an toàn.

Trước mắt, chủ đầu tư đã vận động gần 300 triệu đồng để hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp.

Ông Lê Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi cũng cho biết địa phương đang phối hợp các sở, ngành liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Riêng đề xuất hạ cốt nền và xây dựng trên đất nông nghiệp, xã đang chờ ý kiến chuyên môn và sẽ thông tin đến người dân khi có kết luận.

Sau buổi làm việc sáng 17/3, ghi nhận tại khu vực 8 nhà dân bị "treo cao" do hạ cốt nền đường, những căn nhà nằm chênh vênh bên taluy cao từ 5 - 10 m, cửa đóng then cài. Nhiều gia đình đã buộc phải rời đi trong tâm thế bất an, để lại phía sau tài sản lớn nhất của gia đình. Những lần quay lại chỉ để thắp nén hương cho ông bà, ai cũng thấp thỏm lo sợ.

“Nhà đang bình thường, bỗng chốc thành cheo leo. Nhìn xuống như là vực, mưa xuống là run”, chị Nguyễn Thị Huyền Trâm nói.

Trong buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi và cam kết khắc phục. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, những cam kết này vẫn chưa đủ để họ yên tâm.

“Xin lỗi là cần, nhưng chúng tôi cần biết khi nào được giải quyết, đền bù ra sao, có chỗ ở ổn định hay không”, một người dân nói.

Bỗng dưng mất nhà, cả gia đình sống co cụm trong rẫy

Cách khu vực dự án không xa, giữa rẫy cao su thưa thớt, căn chòi tạm của gia đình chị Kim Thị Phận trở thành nơi ở bất đắc dĩ của 6 con người. Không còn nền nhà vững chãi, không còn không gian sinh hoạt tối thiểu, cả gia đình co cụm trong căn rẫy chật hẹp, thiếu thốn đủ bề.

Điện chỉ đủ thắp sáng bằng một bóng đèn yếu. Nước sinh hoạt phải đi xin từ nhà người quen cách đó 5 - 6 km, mỗi thùng nước đều được dùng dè sẻn. Những sinh hoạt cơ bản như tắm giặt cũng phải ra suối cách rẫy khoảng 1 km.

“Có hôm trời tối mới gùi được nước về, chỉ dám dùng để nấu ăn. Còn tắm thì ra suối, con nít cũng phải theo”, chị Phận kể.

Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay càng chồng chất. Vợ chồng chị làm thuê cạo mủ cao su, thu nhập bấp bênh, nay lại phát sinh thêm chi phí đi lại, sinh hoạt, chăm sóc con cái. Nhưng điều khiến người mẹ này day dứt nhất không phải là cái khổ của mình, mà là sự thiệt thòi của các con.

Trong căn chòi nhỏ, chiếc giường cũng là nơi học bài, nơi ngủ nghỉ của các con chị Phận. Dưới ánh đèn yếu ớt, cháu K.L. (học sinh lớp 8) cúi gập người, nheo mắt đọc từng dòng chữ. Không có bàn học, không có không gian yên tĩnh, việc học trở nên chật vật hơn bao giờ hết.

“Con nhớ nhà cũ. Con mong được quay lại để có chỗ học bài đàng hoàng”, cháu L. chia sẻ.

Trong căn chòi nhỏ, chiếc giường cũng là nơi học bài, nơi ngủ nghỉ của các con chị Phận.

Với gia đình chị Phận, căn nhà trước đây không chỉ là nơi ở, mà là kết quả của nhiều năm tích góp, là giấc mơ đổi đời. Được biết, sau thời gian dài làm thuê, dành dụm, cộng thêm sự hỗ trợ từ chính sách nhà tình thương, gia đình chị mới có được một mái ấm gần đường, thuận tiện cho con cái đi học.

“Lúc đó mừng lắm, nghĩ là cuộc sống ổn định rồi. Không ngờ chưa được bao lâu thì lại phải quay về rẫy”, chị cho hay. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì đã bị thay thế bằng nỗi lo thường trực về chỗ ở, về tương lai của các con.

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn khu vực, đồng thời đẩy nhanh công tác bồi thường, tái định cư. Các đơn vị liên quan phải rà soát, làm rõ trách nhiệm và báo cáo trước ngày 19/3.

Dự án đường ĐT753 được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển cho khu vực, nhưng với những hộ dân bị ảnh hưởng, điều cấp thiết lúc này là một lời giải cụ thể cho cuộc sống đang bị đẩy vào thế tạm bợ.