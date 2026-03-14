Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư xin lỗi dân, xử lý vụ 8 nhà bị 'treo cao'

(VTC News) -

Ngày 14/3, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà sau buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Xây dựng và UBND xã Tân Lợi liên quan đến vụ việc hạ cốt nền đường tại dự án nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT753.

Khu vực hạ cốt nền ĐT 753 qua xã Tân Lợi, Đồng Nai.

Theo kết luận, UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) chủ trì, phối hợp UBND xã Tân Lợi tổ chức cuộc họp xin lỗi người dân bị ảnh hưởng, đồng thời công khai các hạn chế trong quá trình thi công dự án.

Chủ đầu tư cũng phải khẩn trương triển khai các giải pháp kỹ thuật tại khu vực hạ cốt nền để đảm bảo an toàn giao thông và an toàn cho các hộ dân sinh sống xung quanh, tránh nguy cơ sạt lở.

Trong trường hợp để xảy ra sạt lở gây mất an toàn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy định. Đồng thời, cần thực hiện gia cố, di dời các trụ điện tại khu vực hạ cốt nền nhằm đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư phối hợp Sở Xây dựng xem xét, xử lý trách nhiệm của đơn vị thi công và đơn vị giám sát vì để xảy ra các tồn tại, vi phạm trong quá trình thực hiện dự án. Kết quả xử lý phải báo cáo UBND tỉnh trước ngày 19/3.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng lưu ý UBND xã Tân Lợi cần nâng cao vai trò giám sát đầu tư của cộng đồng, theo dõi việc triển khai dự án nhằm đảm bảo minh bạch, đúng quy hoạch và kế hoạch sử dụng vốn, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các sai phạm nếu có.

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai được giao chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chủ đầu tư dự án rà soát toàn bộ hồ sơ thiết kế, thi công của dự án ĐT753; xác định nguyên nhân và làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc hạ cốt nền đường khiến nhà dân rơi vào tình trạng cheo leo.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng phải rà soát quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở của dự án, đồng thời kiểm tra việc thẩm định thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở và các nội dung liên quan, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm trong quá trình thi công.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh yêu cầu phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hoạt động thu hồi khoáng sản phát sinh từ việc cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở và đất nông nghiệp. Đồng thời, cơ quan này phải rà soát, thống kê chính xác khối lượng đất đào tại khu vực hạ cốt nền, bãi thải và đánh giá sự phù hợp với quy định pháp luật để tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT753 được phê duyệt vào cuối năm 2023, có chiều dài khoảng 13 km, đi qua xã Đồng Tâm, xã Tân Lợi và phường Bình Phước. Công trình gồm 4 gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư khoảng 480 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.