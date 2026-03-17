Chủ đầu tư xin lỗi 8 hộ dân nhà chênh vênh do thi công tỉnh lộ 753 ở Đồng Nai

(VTC News) -

Ngày 17/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi gặp gỡ 8 hộ dân tại xã Tân Lợi bị ảnh hưởng trong quá trình thi công nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 753.

Ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Nai xin lỗi người dân.

Tại buổi làm việc, ông Dương Hoàng Anh Toàn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, thừa nhận những thiếu sót trong quá trình triển khai, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người dân vì các bất tiện phát sinh. Theo ông, việc thi công khi mặt bằng chưa hoàn tất đã dẫn đến tình trạng chênh lệch cao độ nền giữa đường và nhà dân từ 5 đến 10 m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, buộc nhiều hộ phải di dời.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án tỉnh lộ 753 là công trình trọng điểm, có vai trò kết nối khu vực với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, áp lực tiến độ vào cuối năm trước khiến công tác kiểm tra, giám sát chưa kịp thời, dẫn đến việc tổ chức thi công chưa phù hợp với thực tế.

“Chúng tôi nhận trách nhiệm, không đổ lỗi cho đơn vị thi công hay giám sát, sẽ tập trung khắc phục để đảm bảo quyền lợi cho người dân”, ông Toàn nhấn mạnh.

Ban Quản lý dự án cam kết huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các hộ dân di dời, ổn định cuộc sống; đồng thời phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Phú đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường theo quy định.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, đoạn tuyến qua khu vực đã hoàn thiện móng cấp phối đá dăm rộng 12-14 m và đang thi công hạ mái taluy. Do mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ nhưng dự án vẫn triển khai, cộng với độ chênh cao lớn, các hộ dân nằm sát mép đào bị ảnh hưởng trực tiếp, có nguy cơ mất an toàn.

Trước mắt, chủ đầu tư đã vận động gần 300 triệu đồng để hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp.

Tại buổi gặp, nhiều hộ dân kiến nghị sớm áp giá bồi thường để ổn định nơi ở. Một số ý kiến đề xuất được hạ cốt nền để tiếp tục xây dựng nhà ở gần tuyến đường.

Ông Lê Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, cho biết địa phương đang phối hợp các sở, ngành liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Riêng đề xuất hạ cốt nền và xây dựng trên đất nông nghiệp, xã đang chờ ý kiến chuyên môn và sẽ thông tin đến người dân khi có kết luận.