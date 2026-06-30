Người hùng Paraguay loại Đức khỏi World Cup từng phải bán hết đồ đạc cứu con

(VTC News) -

Ngày 30/6, Paraguay tạo nên cơn địa chấn tại World Cup 2026 khi đánh bại Đức sau loạt luân lưu nghẹt thở. Người hùng của "La Albirroja" là thủ môn Orlando Gill với hai pha cản phá trước Kai Havertz và Nick Woltemade, đưa đội nhà giành vé vào vòng 1/8. Tuy nhiên, ít ai biết rằng thủ môn cao gần 2 mét của Paraguay từng phải bán cả chiếc áo khoác của đội tuyển U20 để nuôi cả gia đình.

Với chiều cao 1,98 m, Orlando gây ấn tượng về thể hình vượt trội và được người hâm mộ Argentina đặt biệt danh "Courtois của Paraguay", nhằm so sánh với thủ thành Thibaut Courtois của Real Madrid.

Orlando Gill trong trận đấu với Đức ở vòng 32 đội World Cup 2026. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, không phải ngay từ đầu anh đã chơi ở vị trí thủ môn. Orlando bắt đầu sự nghiệp tại CLB 13 de Junio với vai trò tiền vệ và được các đồng đội đánh giá là cầu thủ nổi bật nhất đội. Sau khi chuyển xuống trấn giữ khung thành, anh còn phát triển thêm một kỹ năng hiếm thấy ở các thủ môn, đó là sút phạt. Phong cách ấy khiến nhiều người liên tưởng tới huyền thoại Jose Luis Chilavert. Trong thời gian thi đấu ở Paraguay, Gill từng ghi 4 bàn thắng từ các tình huống đá phạt trực tiếp.

Giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời Orlando Gill đến khi con trai anh, Lautaro, chào đời và gặp vấn đề về sức khỏe. Khi đó, Orlando mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp tại Sportivo San Lorenzo (Paraguay). Mức lương ít ỏi không đủ để anh trang trải cuộc sống gia đình.

Theo lời vợ anh, Melissa Avalos, thủ môn này đã phải bán hết quần áo, giày bóng đá, thậm chí cả chiếc áo đấu mà anh lưu giữ từ thời khoác áo đội tuyển U20 Paraguay để có tiền chữa trị cho con.

Bước ngoặt đến vào cuối năm 2023 khi Orlando Gill chuyển từ San Lorenzo của Paraguay sang San Lorenzo de Almagro (Argentina). Orlando đến CLB mới mà không có nhiều danh tiếng và ban đầu chỉ được xếp vào đội dự bị. Anh dành nhiều tháng tập luyện trước khi được thi đấu, góp công giúp đội dự bị giành ngôi á quân.

Video: Paraguay thắng Đức trong loạt sút luân lưu

Đến cuối năm 2024, Orlando ra mắt đội một. Sau đó, nhờ tận dụng tốt cơ hội khi các thủ môn khác chấn thương, anh dần chiếm suất bắt chính. Năm 2025, San Lorenzo quyết định chi khoảng 500.000 USD để mua 50% quyền sở hữu Orlando Gill.

Cũng trong năm đó, anh gây tiếng vang khi cản phá thành công cú sút luân lưu của Maximiliano Romero của Argentinos Juniors, giúp San Lorenzo vào bán kết Torneo Apertura. Phong độ ổn định giúp Orlando được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Paraguay và có trận ra mắt vào tháng 9/2025 trong chiến thắng 1-0 trước Peru.

Chưa đầy một năm sau, người từng phải bán cả những kỷ vật bóng đá để chăm sóc con trai đã trở thành người hùng của Paraguay tại World Cup 2026. Ngay từ vòng bảng, Orlando Gill đã thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất sắc. Theo thống kê của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), anh có tới 17 lần cản phá sau ba trận đấu, đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng Power Ranking dành cho các thủ môn.