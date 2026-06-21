Người đứng sau 2 ca khúc gây sốt trong phim trăm tỷ 'Ma Xó'

(VTC News) -

Sau 2 tuần công chiếu, Ma Xóvượt mốc doanh thu 136 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam), ghi tên vào nhóm ba bộ phim Việt ăn khách nhất năm tính đến thời điểm tháng 6/2026.

Bên cạnh nội dung, âm nhạc của Ma Xó cũng trở thành một trong những chủ đề được khán giả quan tâm. Hiện hai ca khúc chủ đề Tội lỗi của con và Lời mẹ nguyện cầu liên tục được nhắc đến trên mạng xã hội như những mảnh ghép cảm xúc góp phần hoàn thiện câu chuyện của tác phẩm.

Người đứng sau 2 ca khúc này là nhạc sĩ trẻ Ssay Huỳnh.

Phim "Ma Xó" vượt mốc doanh thu 136 tỷ đồng.

Ssay Huỳnh tên thật Huỳnh Tấn Sang, là nhạc sĩ, nhà sản xuất. Ở dự án Ma Xó, anh đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc xuyên suốt bộ phim. Chia sẻ về cơ duyên đồng hành cùng dự án, Ssay Huỳnh cho biết anh nhận được lời mời từ nhà sản xuất sau dấu ấn của một dự án âm nhạc trước đó kết hợp cùng Hoa hậu H'Hen Niê, Ca sĩ Quang Vinh.

Do không phải là người yêu thích kinh dị, nên khi được mời đồng hành cho phần âm nhạc, anh đã muốn từ chối. Tuy nhiên khi đọc kịch bản, anh nhận ra yếu tố kinh dị không phải là điều cốt lõi mà bộ phim muốn truyền tải.

"Điều khiến tôi rung động chính là câu chuyện về tình thân, về những mất mát, yêu thương và hy sinh giữa những người thân trong gia đình", nhạc sĩ cho biết.

Nhạc sĩ tâm sự, thời điểm nhận lời tham gia dự án cũng là lúc đang trải qua biến cố mất người thân. Chính sự đồng cảm với câu chuyện trong phim đã thôi thúc anh nhận lời đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, phụ trách toàn bộ chiều sâu cảm xúc của các phân cảnh, đồng thời sáng tác hai ca khúc chủ đề.

Hai ca khúc nhạc phim được viết ra sau quá trình nghiên cứu kịch bản kéo dài gần 7 tháng. Việc mất đi người thân đột ngột khiến những điều chưa kịp nói, những lời hứa còn dang dở hay những lỗi lầm tưởng chừng rất nhỏ bỗng trở thành nỗi day dứt lớn nhất.

Nhạc sĩ Ssay Huỳnh.

Thành công của phim giúp 2 ca khúc nhận được chú ý, song Ssay Huỳnh cho biết điều khiến anh xúc động nhất không nằm ở những con số hay độ lan tỏa trên mạng xã hội mà là việc khán giả thực sự kết nối với cảm xúc mà các ca khúc mang lại.

"Điều khiến tôi vui nhất là có những người nói họ nhớ đến mẹ, nhớ đến gia đình hoặc nghĩ về những điều chưa kịp nói sau khi nghe nhạc phim. Với tôi, đó là phần thưởng lớn nhất", anh tâm sự.

Trước khi đến với Ma Xó, Ssay Huỳnh đã có hơn thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, sản xuất âm nhạc và phát triển các dự án nghệ thuật sáng tạo mang màu sắc văn hoá và cộng đồng.

Anh từng tham gia thực hiện âm nhạc cho nhiều chương trình như Rap Việt mùa 2, series Lala School cùng nhiều sản phẩm nghệ thuật dành cho giới trẻ; từng có nhiều dự án hợp tác với nghệ sĩ Hoài Linh, Hoa hậu H’Hen Niê, ca sĩ Quang Vinh…

Trong thời gian tới, bên cạnh các dự án điện ảnh và giải trí, Ssay Huỳnh tiếp tục theo đuổi S.H.E (Save Her Earth) sáng kiến kết hợp âm nhạc với các hoạt động nâng cao nhận thức về môi trường và biến đổi khí hậu.