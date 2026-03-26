Ngày 31/1 vừa qua, Đồn công an khu vực Bình Độ, thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc tiếp nhận cuộc gọi cầu cứu với nội dung khá đặc biệt. Một người đàn ông trình báo anh đã vô tình bán đi toàn bộ tài sản tích cóp của gia đình.

Kể chi tiết sự việc với lực lượng chức năng, người đàn ông cho biết vào buổi sáng 31/1, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, anh đã bán chiếc tủ lạnh cũ của gia đình cho người thu mua phế liệu lưu động.

Tuy nhiên, vào buổi tối, mẹ anh về nhà và hỏi chiếc tủ lạnh đâu thì mới vỡ lẽ rằng mình đã làm mất "kho báu" của bà. Người mẹ cho biết đã cất tiền mặt, vàng bạc, trang sức, mặt dây chuyền bằng ngọc bên trong chiếc tủ lạnh cũ. Tổng giá trị ước tính hơn 50.000 nhân dân tệ (hơn 191 triệu đồng).

Người đàn ông đem tủ lạnh bán phế liệu, không ngờ mẹ già giấu vàng trong đó. (Ảnh minh họa)

Để cứu vãn tình hình, người mẹ yêu cầu con lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ từ cơ quan chức năng. Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát lập tức có mặt, thu thập thông tin về chủng loại, số lượng, đặc điểm tài sản cũng như thời điểm bán, đặc điểm người thu mua cùng thông tin phương tiện vận chuyển.

Qua rà soát nhiều nguồn dữ liệu, lực lượng chức năng xác định được chiếc xe thu mua phế liệu cần tìm và nhanh chóng lần theo đến một điểm tập kết phế liệu tại thôn Sa Lĩnh, trấn Nam Thôn. Chiếc tủ lạnh được tìm thấy giữa đống đồ cũ, toàn bộ tiền mặt và trang sức bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Ngay trong tối cùng ngày, toàn bộ số tài sản đã được trao trả đầy đủ cho gia đình người đàn ông. Nhận lại số tiền và vàng bạc tưởng khó tìm lại được, người đàn ông cùng mẹ xúc động, liên tục gửi lời cảm ơn mọi người.

Cơ quan chức năng nhắc nhở người dân rằng khi thanh lý đồ đạc cũ, đồ gia dụng và các vật dụng khác, hãy kiểm tra kỹ bên trong, các ngăn bí mật, hộc kéo và các khu vực kín đáo khác trước để đảm bảo không còn đồ vật có giá trị, giấy tờ quan trọng hoặc giấy chứng nhận có giá trị nào bị bỏ sót, nhằm tránh những tổn thất không đáng có.