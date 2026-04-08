Người dân Iran đổ ra đường mừng lệnh ngừng bắn hai tuần

(VTC News) -

Nhiều người dân đổ ra đường ở Tehran để ăn mừng, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ-Israel và Iran được công bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/4 cho biết ông đồng ý tạm hoãn các cuộc tấn công dự kiến vào cơ sở hạ tầng của Iran trong hai tuần. Ông viết trên Truth Social rằng quyết định này “phụ thuộc vào việc Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz".

Theo truyền thông Iran, nước này gửi đề xuất 10 điểm tới Mỹ thông qua Pakistan và các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 10/4 tại Islamabad. Đề xuất bao gồm việc cho phép vận chuyển có kiểm soát qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang Iran, chấm dứt chiến sự chống lại Iran và các đồng minh, cũng như rút toàn bộ lực lượng chiến đấu Mỹ khỏi các căn cứ trong khu vực.

Trong khi đó, theo các quan chức Nhà Trắng và truyền thông Mỹ, Israel cũng đồng ý tham gia lệnh ngừng bắn này.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết động thái ngừng bắn “đại diện cho một cơ hội rất quan trọng cần được nắm bắt để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán, ngoại giao và đối thoại mang tính xây dựng”.

Bộ này cho biết thêm rằng thỏa thuận ngừng bắn phải được xây dựng dựa trên cam kết đầy đủ về việc “ngừng các hoạt động quân sự và tôn trọng tự do hàng hải quốc tế”. Ai Cập sẽ tiếp tục nỗ lực với Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ “để thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực” và các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “phải tính đến những mối quan ngại an ninh chính đáng” của các quốc gia vùng Vịnh.

Cả Mỹ và Iran đều tuyên bố chiến thắng sau thoả thuận. Trong khi Mỹ nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz, Iran nhấn mạnh vào việc đảm bảo nước này không tiếp tục bị tấn công.

Cuộc xung đột Mỹ-Israel và Iran bắt đầu vào 28/2 được cho là khiến hơn 3.000 người Iran thiệt mạng và bị thương, cũng như nhiều thương vong khác ở các nước lân cận.

Nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran cũng tử nạn trong các cuộc tấn công, bao gồm lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Giá dầu giảm sau thông tin lệnh ngừng bắn.