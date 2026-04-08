Mỹ - Iran đàm phán từ 10/4, Israel dừng tấn công ngay lập tức

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý tạm dừng kế hoạch “ném bom và tấn công Iran” trong vòng hai tuần, với điều kiện Iran chấp thuận mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu.

Quyết định này được đưa ra ngay trước thời hạn 8 giờ tối thứ Ba (giờ Mỹ) mà ông Trump đặt ra cho Iran. Trước đó, ông từng cảnh báo về các cuộc tấn công quy mô lớn nếu Iran không mở eo biển.

Ông Trump cho biết Iran đưa ra một đề xuất 10 điểm mà ông đánh giá là “cơ sở khả thi để đàm phán”. Ông tuyên bố đây sẽ là một lệnh ngừng bắn “hai chiều”.

Theo truyền thông Iran, nước này gửi đề xuất 10 điểm tới Mỹ thông qua Pakistan và các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 10/4 tại Islamabad. Đề xuất bao gồm việc cho phép vận chuyển có kiểm soát qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang Iran, chấm dứt chiến sự chống lại Iran và các đồng minh, cũng như rút toàn bộ lực lượng chiến đấu Mỹ khỏi các căn cứ trong khu vực.

Eo biển Hormuz.

Ngoài ra, Iran yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt, bồi thường đầy đủ thiệt hại và giải phóng các tài sản bị đóng băng. Tehran nhấn mạnh rằng đàm phán với Mỹ không đồng nghĩa với việc chiến sự kết thúc, và chỉ chấp nhận chấm dứt xung đột khi các điều khoản được hoàn tất theo kế hoạch này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 7/4 tuyên bố thay mặt Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao rằng lực lượng vũ trang Iran sẽ ngừng "các hoạt động phòng thủ" nếu các cuộc tấn công chống lại Iran bị chấm dứt. Ông đăng tải trên X rằng: "Việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ khả thi trong hai tuần với sự phối hợp của lực lượng Iran".

Trong khi đó, theo các quan chức Nhà Trắng và truyền thông Mỹ, Israel cũng đồng ý tham gia lệnh ngừng bắn này.

Trang tin Ynet của Israel đưa tin thỏa thuận ngừng bắn cũng bao gồm cả Lebanon. Trích dẫn các nguồn tin an ninh, trang web này cho biết thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc cả Israel và Hezbollah cùng hạ vũ khí.

Các công nhân dọn dẹp đống đổ nát tại khu phức hợp Đại học Công nghệ Sharif ở Tehran, sau khi trúng bom trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Thông tin về khả năng ngừng bắn đã tác động mạnh đến thị trường năng lượng. Giá dầu thô Mỹ (WTI) giảm hơn 10%, tương đương hơn 12 USD/thùng, xuống còn khoảng 100,90 USD, khi nhà đầu tư kỳ vọng căng thẳng sẽ hạ nhiệt.

CNN cập nhật theo quan chức Mỹ, cho biết quân đội Mỹ đã tạm ngừng các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Iran.