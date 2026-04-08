Ông Trump tuyên bố đồng ý ngừng bắn 2 tuần với Iran

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba cho biết ông đã đồng ý tạm hoãn các cuộc tấn công dự kiến vào cơ sở hạ tầng của Iran trong hai tuần. Ông viết trên Truth Social rằng quyết định này “phụ thuộc vào việc Cộng hòa Hồi giáo Iran đồng ý mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn eo biển Hormuz".

Thông báo được đưa ra chưa đầy hai giờ trước thời hạn mà ông đặt ra cho Iran: hoặc đạt được thỏa thuận bao gồm việc mở eo biển Hormuz, hoặc phải đối mặt với các cuộc tấn công lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Ông Trump cho biết ông đưa ra quyết định này “dựa trên các cuộc trao đổi với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống tướng Asim Munir của Pakistan".

“Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn hai chiều!” , ông Trump tuyên bố.

“Lý do làm vậy là vì chúng tôi đạt được và vượt qua tất cả các mục tiêu quân sự, và đang tiến rất xa trong việc đạt được một Thỏa thuận dứt khoát về hoà bình lâu dài với Iran, và hoà bình ở Trung Đông”, ông Trump viết.

“Chúng tôi nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran, và tin rằng đó là cơ sở khả thi để đàm phán. Hầu hết các điểm bất đồng trước đây đã được Mỹ và Iran nhất trí, nhưng thời gian hai tuần sẽ cho phép Thỏa thuận được hoàn thiện và thực hiện. Thay mặt cho Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, với tư cách là Tổng thống, và cũng đại diện cho các quốc gia Trung Đông, thật vinh dự khi vấn đề lâu dài này sắp được giải quyết”, ông nói thêm.

Trong khi đó theo một tuyên bố từ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran, nước này cho biết đã giành được một thắng lợi lớn và buộc Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm của mình.

Thời hạn 8 giờ tối theo giờ miền Đông (ET) - do ông Trump đặt ra hôm Chủ nhật sau khi yêu cầu Iran mở eo biển trong một bài đăng mang tính đối đầu trên mạng xã hội - gây ra lo ngại tại Mỹ và trên toàn thế giới.

Sáng 7/4, ông Trump tiếp tục làm căng thẳng leo thang khi viết trong một bài đăng khác trên Truth Social về việc “cả một nền văn minh" sẽ bị ảnh hưởng.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Shehbaz Sharif đề nghị ông Trump gia thời hạn thêm hai tuần cho Iran. Ông cũng kêu gọi lãnh đạo Iran đồng ý mở eo biển trong hai tuần “như một cử chỉ thiện chí".

“Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các bên tham chiến tuân thủ lệnh ngừng bắn ở mọi nơi trong hai tuần để tạo điều kiện cho ngoại giao đạt được việc chấm dứt chiến sự một cách dứt điểm, vì lợi ích của hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực”, ông Sharif viết trên X.

Israel cũng đồng ý ngừng bắn hai tuần trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục, theo quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với CNN.