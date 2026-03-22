Mỹ, Ukraine bàn cách khôi phục tiến trình đàm phán về vấn đề Ukraine

Các phái đoàn đàm phán của Mỹ và Ukraine ngày 21/3 đã gặp nhau tại bang Florida để bàn cách khôi phục tiến trình thương lượng đang bị đình trệ, hướng tới mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua ở Ukraine.

Những nỗ lực do Washington dẫn đầu nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới lần thứ 2 đã bị “đóng băng” kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công Iran từ cuối tháng 2, khiến tình trạng khủng hoảng bùng phát khắp khu vực Trung Đông.

Ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Mỹ (phải) và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến dự cuộc họp tại Điện Élysée, Pháp vào ngày 6/1. (Ảnh: Getty Images)

Khi đề cập đến chủ đề đàm phán ở Florida, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận phái đoàn Ukraine “hiện đang ở Mỹ”, hai bên “đã gặp nhau trong ngày hôm nay (21/3)” và “sẽ tiếp tục thảo luận vào ngày mai (22/3)”, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Truyền thông Ukraine đưa tin Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump - ông Jared Kushner - là những người đại diện cho phía Washington, trong khi Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Rustem Umerov và trợ lý hàng đầu của Tổng thống Zelensky, ông Kyrylo Budanov, dẫn đầu phái đoàn của Kiev.

Trong khi đó, Đặc phái viên Witkoff đăng tải tuyên bố trên trang mạng xã hội X khẳng định cuộc gặp giữa hai phái đoàn đàm phán của Mỹ và Ukraine đã diễn ra trong bầu không khí “mang tính xây dựng” với “các nội dung bàn thảo tập trung vào việc thu hẹp và giải quyết các vấn đề còn lại để tiến gần hơn tới thỏa thuận hòa bình toàn diện".

Ông Witkoff nhấn mạnh Mỹ “hoan nghênh cam kết không lay chuyển hướng tới mục tiêu giải quyết các vấn đề tồn đọng, ghi nhận tầm quan trọng của nó đối với sự ổn định trên toàn cầu”.