Vaccine ung thư của Nga mở ra hy vọng mới cho nhân loại

(VTC News) -

Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan chủ trì buổi hội đàm song phương với Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko, xoay quanh việc thúc đẩy hợp tác toàn diện trong lĩnh vực y tế. Tâm điểm của cuộc hội đàm là công bố của phía Nga về thành tựu đột phá trong nghiên cứu vaccine chống ung thư – một trong những bước tiến mang tính cách mạng trong y học hiện đại.

Vaccine này được giới khoa học Nga công bố vào đầu tháng 9/2025 và được kỳ vọng sẽ tạo ra hy vọng mới cho nhân loại trong cuộc chiến với căn bệnh từng được coi là "án tử".

Bộ trưởng Đào Hồng Lan chúc mừng thành công lớn của ngành y tế Nga, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác sâu rộng để tiếp cận, chia sẻ và chuyển giao công nghệ liên quan đến loại vaccine này, đồng thời mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, sản xuất và thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam.

Bộ trưởng Y tế Việt Nam Đào Hồng Lan chủ trì buổi hội đàm song phương với Bộ trưởng Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko.

Bên cạnh vaccine ung thư, hai bên đã thảo luận nhiều nội dung hợp tác ưu tiên khác như: Chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc điều trị bệnh hiếm, ung thư, sinh phẩm và vaccine; Trao đổi chuyên gia, sinh viên, giảng viên y khoa; Nâng cao đào tạo nguồn nhân lực và tổ chức thực hành lâm sàng tại các cơ sở y tế; Hợp tác trong lĩnh vực y học cổ truyền, du lịch y tế, y tế số và trí tuệ nhân tạo

Đáng chú ý, phía Việt Nam đề xuất tăng chỉ tiêu học bổng cho sinh viên y, dược Việt Nam du học tại Nga – hiện mới chỉ ở mức 30/1.000 suất chung mỗi năm.

Bộ trưởng Murashko khẳng định, Nga sẵn sàng hỗ trợ toàn diện và cung cấp danh sách các bệnh viện, trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu để phối hợp triển khai các chương trình hợp tác.

Việt Nam hiện đã sửa đổi Luật Dược năm 2024 và ban hành Thông tư số 12/2025, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu dược phẩm, vaccine, sinh phẩm từ Nga, đồng thời công nhận tiêu chuẩn sản xuất thuốc của Liên minh Á-Âu.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác trong sản xuất thuốc tại chỗ, chuyển giao công nghệ, đồng thời thúc đẩy các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm, chăm sóc người cao tuổi và nghiên cứu ứng dụng y học hạt nhân trong điều trị bệnh.

Cả hai nước đều có nền y học cổ truyền lâu đời. Bộ trưởng Y tế Việt Nam đề xuất thành lập Trung tâm hợp tác y học cổ truyền Việt – Nga, đồng thời học hỏi mô hình điều dưỡng - nghỉ dưỡng kết hợp điều trị từ Nga để phát triển du lịch y tế tại Việt Nam.

Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác theo lộ trình đến năm 2030, bao gồm: Phát triển vaccine mRNA; Nghiên cứu thuốc sinh học, thuốc từ dược liệu; Phối hợp kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm; Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng AI trong y tế.

Bộ Y tế Việt Nam giao Vụ Hợp tác Quốc tế làm đầu mối tiếp tục cụ thể hóa các nội dung phối hợp.

Bộ trưởng Murashko đánh giá cao những thành tựu y tế mà Việt Nam đạt được thời gian qua và nhấn mạnh phía Nga cam kết hợp tác thực chất, hiệu quả với Việt Nam trong các nội dung đã thỏa thuận.