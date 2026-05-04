Học sinh lớp 6 đuối nước khi tắm biển ở Làng Lò, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 4/5, thông tin từ UBND phường Hòa Hiệp cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.

Theo đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, em Nguyễn Bùi Anh P. (sinh năm 2014, trú tại khu phố Phú Hòa, phường Hòa Hiệp, học sinh lớp 6 Trường THCS Lương Tấn Thịnh) cùng nhóm bạn đến tắm tại bãi biển thuộc khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp (còn gọi là Làng Lò). Trong lúc tắm, em P. không may bị đuối nước.

Đến khoảng 9h47, lực lượng chức năng đã cứu vớt được nạn nhân và tiến hành sơ cứu, tuy nhiên em P. đã tử vong.

Làng Lò là khu vực ven biển có địa hình phức tạp, xuất hiện các vùng nước sâu, dòng chảy xa bờ và thay đổi thất thường theo thời tiết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi tắm biển.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, để phòng tránh tai nạn đuối nước, phụ huynh cần nhắc nhở, quản lý chặt chẽ con em, không để trẻ tự ý ra biển tắm khi không có người lớn đi cùng. Chỉ nên tắm ở khu vực có lực lượng cứu hộ, tuân thủ các biển cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn của nhân viên chức năng. Người tắm biển cần khởi động trước khi xuống nước, không bơi quá xa bờ, đặc biệt tránh những khu vực có sóng lớn, nước xoáy hoặc địa hình lạ.

Ngoài ra, cần trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em, đồng thời khuyến khích sử dụng áo phao khi tham gia các hoạt động dưới nước.

Khi phát hiện sự cố, cần nhanh chóng báo cho lực lượng cứu hộ hoặc người xung quanh để kịp thời hỗ trợ, tránh tự ý cứu người khi không có kỹ năng, dễ dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.