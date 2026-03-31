Máy bay ném bom B-52 Mỹ lần đầu hoạt động trên không phận Iran

Trong cuộc họp báo sáng 31/3, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress đã lần đầu tiên hoạt động trên bầu trời Iran.

Ông Caine không nêu cụ thể thời điểm B-52 thực hiện nhiệm vụ trên nhưng cho biết Mỹ và Israel đã làm suy giảm đáng kể năng lực tác chiến trên không của Iran, đến mức các oanh tạc cơ B-52 - vốn có kích thước lớn và tốc độ chậm hơn hiện có thể hoạt động an toàn trong khu vực.

Máy bay B-52 Stratofortress của Mỹ cất cánh thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran, từ một địa điểm không được tiết lộ, ngày 22/3/2026. (Ảnh: Reuters)

“Nhờ ưu thế trên không ngày càng gia tăng, chúng tôi đã bắt đầu triển khai thành công các nhiệm vụ B-52 bay qua lãnh thổ, cho phép tiếp tục áp đảo đối phương như đã đề cập trước đó”, ông Caine nói.

Trước đó, các lực lượng Mỹ chủ yếu dựa vào yếu tố tốc độ và khả năng tàng hình để tiến hành các đòn tấn công trong không phận Iran, sử dụng những loại máy bay hiện đại hơn như oanh tạc cơ B-2 và B-1.

Động thái triển khai B-52 được xem là dấu hiệu cho thấy Mỹ đang củng cố ưu thế trên không trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cũng tại cuộc họp báo, Tướng Caine cho biết các lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 11.000 mục tiêu ở Iran.