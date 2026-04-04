Mỹ mở chiến dịch giải cứu đầy rủi ro, ngày đêm tìm kiếm phi công bị Iran bắn hạ

Ngày 3/4, tiêm kích F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ bị Iran bắn hạ tại khu vực tây nam Iran. Đây là lần đầu tiên kể máy bay chiến đấu Mỹ bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran kể từ khi xung đột bùng phát, tạo ra cú sốc đáng kể đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf đã chế giễu Mỹ về thành viên phi hành đoàn mất tích trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 3/4. Ông Ghalibaf cho rằng nỗ lực chiến đấu của Mỹ chuyển từ việc theo đuổi "thay đổi chính quyền" sang việc tìm kiếm và giải cứu phi công bị bắn rơi.

Máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle. (Ảnh: AP)

Nỗ lực tìm kiếm phi công Mỹ trên đất Iran

Hiện tại, lực lượng Mỹ đang ráo riết triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn để giải cứu một phi công điều khiển tiêm kích F-15 mất tích sau khi máy bay bị bắn hạ tại Iran.

Thời điểm máy bay gặp nạn, có hai phi công trong buồng lái và phóng dù thoát hiểm thành công. Tuy nhiên, chỉ mới có một phi công được lực lượng đặc nhiệm Mỹ giải cứu, trong khi công tác tìm kiếm người còn lại vẫn tiếp diễn.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump đã được báo cáo về tình hình, nhưng bà không cung cấp thêm thông tin nào khác. Trong cuộc phỏng vấn ngắn với NBC News, Tổng thống Mỹ cũng từ chối thảo luận về chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ phi công đang mất tích. Ông chỉ nhấn mạnh vụ việc không ảnh hưởng đến cuộc đàm phán với Iran.

Theo tờ The Guardian, thông tin chi tiết về chiến dịch cứu hộ còn hạn chế. Tuy nhiên, có khả năng cao đây là hoạt động đầy rủi ro khi máy bay cứu hộ có nguy cơ bị tấn công do hoả lực từ mặt đất. Tình trạng của phi công mất tích vẫn chưa rõ ràng và các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục khi màn đêm buông xuống ở Iran.

Cựu tướng không quân Mỹ Houston Cantwell đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell cho rằng hoạt động giải cứu phi công trong lãnh thổ địch là nhiệm vụ "đặc biệt phức tạp". Mối quan ngại lớn nhất theo nhận định của ông Cantwell trong chiến dịch cứu hộ là khả năng phi công bị bắt làm tù binh.

"Iran không mong gì hơn ngoài việc bắt sống một phi công Mỹ. Chính phi đội tiêm kích của chúng ta đã dội hỏa lực tàn phá đất nước họ suốt nhiều tuần qua", ông Cantwell cho hay.

Trực thăng UH-60 Black Hawk. (Ảnh: BI)

Trong trường hợp may mắn hơn nếu phi công không bị bắt, điều khiến ông Cantwell lo ngại lại chính là khả năng sinh tồn của người này trong điều kiện sa mạc khắc nghiệt. "Điều tôi sợ nhất là nguy cơ thiếu nước uống. Nếu lạc giữa sa mạc, bạn chẳng có mấy nơi để ẩn náu", ông Cantwell nói.

Những thước phim được quay sau đó ở Iran cho thấy máy bay vận tải C-130 Hercules và trực thăng HH-60 Pave Hawk của Mỹ bay thấp ở phía Tây Nam Iran, tại thời điểm tiếp nhiên liệu cho nhau trong chiến dịch giải cứu.

Theo hãng tin AP, Israel cũng quyết định tạm ngừng cuộc không kích vào những khu vực "có liên quan" đến chiến dịch giải cứu phi công Mỹ gặp nạn ở Iran.

Trong khi đó, doanh nhân người Iran tuyên bố treo thưởng 60.000 USD cho ai bắt sống được phi công có mặt trên chiếc tiêm kích F-15 của Mỹ. Người dẫn chương trình trên kênh truyền hình của Iran cũng kêu gọi người dân giao nộp "phi công địch" cho cảnh sát nếu phát hiện và hứa sẽ trao thưởng.

Phi công Mỹ làm gì khi bị bắn hạ?

Các phi công Mỹ thường trải qua khóa huấn luyện SERE - viết tắt của Sinh tồn, Né tránh, Kháng cự và Thoát hiểm để chuẩn bị cho trường hợp máy bay bị bắn hạ. Theo các tài liệu huấn luyện của Không quân Mỹ được công bố rộng rãi, trong khóa huấn luyện sinh tồn, binh sĩ được dạy cách tự ổn định tình hình ngay sau khi xảy ra sự cố, tự sơ cứu nếu bị thương và đảm bảo nhu yếu phẩm cơ bản như nơi trú ẩn, nước và thức ăn.

Huấn luyện sinh tồn thường yêu cầu phi công rời khỏi khu vực máy bay rơi, vì đó có thể là điểm tập trung của lực lượng thù địch. "Việc ở lại gần hiện trường vụ tai nạn hoặc địa điểm nhảy dù có thể dẫn đến việc bị bắt giữ", nội dung cuốn cẩm nang huấn luyện sinh tồn cho phi công của Không quân Mỹ có đoạn.

Binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 của Mỹ. (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Tiếp theo là giai đoạn huấn luyện né tránh, trong đó các phi công được học cách di chuyển qua địa hình thù địch làm sao để không bị phát hiện. Các phi công học cách định hướng bằng bản đồ và la bàn cũng như dấu hiệu tự nhiên như sao trên trời và đặc điểm địa hình bao gồm sông, cầu cùng những địa danh khác để định hướng, di chuyển về phía lực lượng đồng minh.

Phi công sau khi tiếp đất cũng cần lập tức tìm chỗ ẩn nấp an toàn và đảm bảo "lực lượng cứu hộ có thể nhận biết vị trí của mình, bằng mắt thường hoặc thông qua liên lạc". "Quan trọng nhất là làm điều đó mà không để lộ vị trí của mình trước lực lượng thù địch", ông Ravi Chaudhary, cựu trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ dưới thời ông Joe Biden cho hay.

Ông Cantwell cho biết thêm các phi công Mỹ thường được trang bị bộ dụng cụ nhỏ đặt dưới ghế phóng hoặc gắn trên bộ đồ bay để hỗ trợ sinh tồn trong thời gian chờ được giải cứu.

"Trong đó sẽ có những nhu yếu phẩm cơ bản, nước uống và một số trang bị sinh tồn. Ngoài ra, còn có thiết bị liên lạc, radio, những thứ giúp họ phát tín hiệu và tăng khả năng được giải cứu nhanh nhất có thể", ông Cantwell thông tin.

Chương trình huấn luyện cũng bao gồm kỹ thuật kháng cự nhằm giúp binh lính chịu đựng được quá trình thẩm vấn và áp lực tâm lý nếu bị phía địch bắt giữ. Cuối cùng, binh lính được huấn luyện cách vượt ngục tập trung vào việc nhận biết điểm yếu khi bị giam cầm và tận dụng cơ hội để thoát thân.