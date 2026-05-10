Bốc thăm Asian Cup 2027: Xác định đối thủ cùng bảng đội tuyển Việt Nam

Lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2027 được tổ chức tại Riyadh (Ả Rập Xê Út) sáng 10/5. Đội tuyển Việt Nam được xếp vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và một trong 2 đội Lebanon hoặc Yemen. Theo mã bốc thăm, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đấu với UAE, Hàn Quốc và Lebanon/Yemen.

Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik xác định đối thủ cuối cùng vào đêm 4/6 (giờ Việt Nam). Đó là thời điểm diễn ra trận đấu giữa Lebanon và Yemen ở bảng B vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 (bị hoãn từ tháng 3 do tình hình bất ổn ở khu vực Tây Á).

Trận đấu này diễn ra tại Doha (Qatar). Lebanon tạm thời hơn Yemen 2 điểm, chỉ cần hòa để giành quyền tham dự Asian Cup 2027 và chạm trán đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng.

Danh sách các bảng đấu Asian Cup 2027.

Ngoài đội tuyển Việt Nam, bóng đá Đông Nam Á còn có 3 đại diện khác giành quyền tham dự Asian Cup 2027. Singapore rơi vào bảng D cùng Australia, Tajikistan và Iraq. Indonesia và Thái Lan đối đầu nhau ở bảng F cùng Nhật Bản và Qatar.

Asian Cup 2027 dự kiến được tổ chức tại Ả Rập Xê Út từ 7/1 năm sau. Giải đấu có 24 đội tuyển tham dự, chia thành 6 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/8.

Đội tuyển Việt Nam giành quyền tham dự Asian Cup 2027 sau khi vượt qua vòng loại thứ ba với vị trí đứng đầu bảng F, xếp trên Malaysia, Lào và Nepal. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò giành chiến thắng 5 trận, chỉ có một thất bại nhưng được đảo ngược kết quả khi Malaysia bị xử thua vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ.

Đây là lần thứ tư bóng đá Việt Nam góp mặt tại Asian Cup. Thành tích tốt nhất trong 3 lần trước đó là giành quyền vào tứ kết năm 2007 (thua Iraq 0-2) và 2019 (thua Nhật Bản 0-1). Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam không vượt qua vòng bảng.