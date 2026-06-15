Mùa sen nở rộ ở cánh đồng lớn nhất Đà Nẵng, đẹp tựa tranh vẽ

Theo ông Công, những năm gần đây, cùng với việc phát triển kinh tế từ cây sen, người dân địa phương đã từng bước kết hợp khai thác du lịch cộng đồng. Du khách đến đây không chỉ được ngắm sen, chụp ảnh mà còn có thể trải nghiệm hái sen, thưởng thức các món ăn chế biến từ sen và tìm hiểu đời sống của người dân địa phương.