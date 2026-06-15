Mùa sen nở rộ ở cánh đồng lớn nhất Đà Nẵng, đẹp tựa tranh vẽ

Trực tiếp bóng đá Thụy Điển vs Tunisia diễn ra lúc 9h ngày 15/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Thụy Điển đấu với Tunisia.
Khi những cái nắng gay gắt của mùa hè bao trùm dải đất miền Trung, cũng là lúc cánh đồng sen Trà Lý ở Đà Nẵng khoe sắc thắm.
Trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà vs Ecuador diễn ra lúc 6h ngày 15/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Bờ Biển Ngà đấu với Ecuador.
Sáng 15/6, đội tuyển Hà Lan hòa Nhật Bản với tỷ số 2-2 ở lượt trận đầu tiên bảng F World Cup 2026.
Sáng 15/6, đội tuyển Đức đánh bại Curacao với tỷ số 7-1 trong trận đấu đầu tiên của bảng E World Cup 2026.
Trực tiếp bóng đá Hà Lan vs Nhật Bản diễn ra lúc 3h ngày 15/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Hà Lan đấu với Nhật Bản.
Trực tiếp bóng đá Đức vs Curacao diễn ra lúc 0h ngày 15/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Đức đấu với Curacao mới nhất.
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Giới chức Iran tiếp tục phát đi cảnh báo rằng bất kỳ tiến trình ngoại giao nào cũng sẽ khó thành công nếu không kiềm chế các hành động quân sự của Israel.
Dòng xe từ nhiều hướng dồn về nút giao Cổng 11 ở Đồng Nai khiến Quốc lộ 51 quá tải, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ùn tắc kéo dài hơn 4km.
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