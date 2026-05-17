Video: Khoảnh khắc nước sông dâng cao cuồn cuộn, tràn vào nhà dân ở Quảng Ninh

Nước sông Hà Cối, tỉnh Quảng Ninh chảy cuồn cuộn, dâng cao sau mưa lớn.
Theo ghi nhận ngày 17/5, tại khu vực tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mưa lớn khiến mực nước trên sông Hà Cối và sông Tài Chi dâng cao, làm ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực thuộc xã Quảng Hà, Quảng Đức.
Lãnh đạo xã Quảng Hà cho biết mưa lớn kéo dài từ đêm 16/5, nước sông Hà Cối dâng cao làm ngập một số tuyến đường, nước tràn vào nhà dân. Chính quyền địa phương cũng lập chốt, bố trí người tại các ngầm tràn để cảnh báo, ngăn không cho người và phương tiện đi qua khu vực nước chảy xiết.
Tại xã Quảng Đức, mưa lớn khiến đất đá sạt lở tràn xuống một số đoạn đường và làm hư hỏng hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng. Lực lượng chức năng đang bám sát tình hình để chủ động ứng phó.
Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khu vực cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động đảm bảo an toàn khi di chuyển và sinh hoạt. Đồng thời hạn chế ra ngoài, đặc biệt đi qua những khu vực ngập sâu, chú ý dòng chảy xiết để đảm bảo an toàn về người, tài sản.
