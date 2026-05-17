Video: Khoảnh khắc nước sông dâng cao cuồn cuộn, tràn vào nhà dân ở Quảng Ninh

Nước sông Hà Cối, tỉnh Quảng Ninh chảy cuồn cuộn, dâng cao sau mưa lớn.

Theo ghi nhận ngày 17/5, tại khu vực tỉnh Quảng Ninh tiếp tục mưa lớn khiến mực nước trên sông Hà Cối và sông Tài Chi dâng cao, làm ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực thuộc xã Quảng Hà, Quảng Đức.

Mưa lớn kéo dài khiến nước tại các ngầm tràn chảy xiết, chính quyền địa phương phải tạm cấm người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo xã Quảng Hà cho biết mưa lớn kéo dài từ đêm 16/5, nước sông Hà Cối dâng cao làm ngập một số tuyến đường, nước tràn vào nhà dân. Chính quyền địa phương cũng lập chốt, bố trí người tại các ngầm tràn để cảnh báo, ngăn không cho người và phương tiện đi qua khu vực nước chảy xiết.

Nước sông Hà Cối và Tài Chi, tỉnh Quảng Ninh dâng cao trong ngày 17/5.

Tại xã Quảng Đức, mưa lớn khiến đất đá sạt lở tràn xuống một số đoạn đường và làm hư hỏng hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng. Lực lượng chức năng đang bám sát tình hình để chủ động ứng phó.

Quốc lộ 18C, đoạn qua bản Mốc 14, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện tình trạng sạt lở tràn xuống đường khiến việc di chuyển qua đây gặp khó khăn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khu vực cần tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động đảm bảo an toàn khi di chuyển và sinh hoạt. Đồng thời hạn chế ra ngoài, đặc biệt đi qua những khu vực ngập sâu, chú ý dòng chảy xiết để đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Đoạn kênh mương nội đồng tại xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh bị hư hỏng do nước lũ.

Trụ điện tại khu vực bản Cấu Lìm, xã Quảng Đức bị đổ do ảnh hưởng của mưa lũ.

Nước sông dâng cao do mưa lớn đã tràn vào một số nhà dân tại xã Quảng Hà và Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh.