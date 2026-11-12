Mưa lớn khiến nhiều nơi ở Đắk Lắk ngập sâu, sạt lở trên cao tốc Bắc - Nam

(VTC News) -

Clip đất đá tràn xuống đường trên cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong.

Sáng 12/11, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, khiến nhiều vùng trũng thấp bị ngập nước, một số tuyến đường bị ảnh hưởng, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III, khoảng 5h13 cùng ngày, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Đất đá tràn xuống đường tại Km1287+750 đến Km1287+850, khu vực cầu vượt Suối Đá, xã Ô Loan.

Cụ thể, tại Km1287+750 đến Km1287+850, khu vực cầu vượt Suối Đá, xã Ô Loan, đất từ taluy tràn xuống mặt đường với độ dày khoảng 30cm.

Tại Km1288+170 đến Km1288+240, lượng đất sạt lở tràn xuống mặt đường dày từ 0,3 - 1,3m. Trong đó, làn đường số 1 bị đất phủ dày khoảng 30cm, khiến ô tô con không thể di chuyển.

Công nhân đang hốt dọn đất đá trên cao tốc.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý, bảo dưỡng đường bộ phối hợp lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo hướng Bắc - Nam ra Quốc lộ 1 tại Km1278+177. Đồng thời, máy móc, thiết bị được huy động đến hiện trường để thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở.

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ III, đến thời điểm cập nhật, làn đường số 1 theo hướng Bắc - Nam đã được thông xe.

Trong khi đó, tại xã Hòa Thịnh, mưa lớn khiến nhiều khu vực trũng thấp bị ngập sâu. Theo Công an xã Hòa Thịnh, khoảng 3h sáng 12/11, khu vực chợ Hòa Thịnh, thuộc thôn Mỹ Xuân 1, đã xuất hiện tình trạng ngập lụt. Đến khoảng 4h cùng ngày, mực nước tại khu vực này lên khoảng 1m, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Một số khu vực xã Hòa Mỹ, Hòa Thịnh - nơi rốn lũ tháng 11/ 2025 ngập sâu.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Công an xã Hòa Thịnh phát đi thông báo khẩn, yêu cầu người dân chủ động phòng tránh, đặc biệt tại các khu vực thấp trũng, ven sông, suối.

Theo thông báo của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ dự kiến bắt đầu xả điều tiết qua tràn lúc 7h sáng 12/11, với lưu lượng ban đầu 78m³/s, kết hợp lưu lượng chạy máy phát điện 400m³/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du dự kiến ban đầu là 478m³/s.

Lưu lượng xả có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình nước thực tế về hồ.