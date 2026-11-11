Mưa lũ ở Huế: Hai người gãy chân khi dọn nhà, nhiều tuyến đường sạt lở

(VTC News) -

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thuỷ lợi và Biến đổi Khí hậu (Sở NN&MT TP Huế), tính đến chiều 11/11, mưa lũ những ngày qua làm 2 người ở xã Quảng Điền bị thương, gãy chân trong quá trình dọn dẹp nhà ở. Hiện một người được về nhà, người còn lại đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Mưa lũ cũng khiến 8 ngôi nhà ở TP Huế bị tốc mái (xã A Lưới 1 có 4 nhà bị tốc mái khoảng 30%; phường Hóa Châu 1 nhà diện tích 48m2, tốc mái 100%, xã Lộc An 1 nhà bị hư hỏng phần mái do bị cây gãy đổ; phường Phong Quảng 2 nhà tốc mái dưới 30%).

Ngoài ra, một cống dài khoảng 4 mét trên đường liên thôn Bắc Sơn (xã A Lưới 1) bị sập hoàn toàn. Đường giao thông nông thôn, thôn Hồng Nam (xã A Lưới 2) sạt lở khoảng 50me; đường Bắc Sơn thôn Tà Rê (xã A Lưới 2) bị bồi lấp khoảng 20m.

Mưa lũ những ngày qua khiến nhiều khu dân cư ở Huế bị ngập úng cục bộ, đến chiều 11/11, nước cơ bản rút hết.

Đường Giải phóng A So thôn Sơn Phước (xã A Lưới 2) bị đất đá bồi lấp khoảng 50 mét. Đường giao thông (gần nhà Ông Hồ Khắc Hà) thôn Hồng Bắc (xã A Lưới 2) đất đá bồi lấp khoảng 30 mét. Đoạn đường đi qua thôn A Bả (xã A Lưới 2) bị sạt lở khoảng 10m và đường tỉnh lộ 20 đoạn đi qua thôn Hồng Quảng (xã A Lưới 2) bị sạt lở đất đá khoảng 50 mét.

Tại xã Khe Tre, đường 14B đoạn qua thôn Hương Phú (Xuân Phú cũ) vị trí khắc phục lũ năm 2025, trong đợt lũ này tiếp tục bị hư hỏng ảnh hưởng giao thông đi lại. Cống thoát nước vào khu vực thác Mơ bị hư hỏng hoàn toàn đoạn vào khu du lịch (YesHue Eco) không đi lại được.

Cống thoát nước tại đường dân sinh thôn Đoàn Kết (thôn 3 cũ) bị sạt lở. Một số tuyến đường tại thôn Đoàn Kết và tuyến liên thôn, bùn đất tràn ra mặt đường ảnh hưởng giao thông đi lại cơ quan chức năng đang huy động lực lượng dọn dẹp để đảm bảo giao thông đi lại.

Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, nước trên các sông dâng cao, gây ngập cục bộ tại một số khu vực, tuyến đường ở TP Huế, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân như xã Quảng Điền, khu vực Cầu Hai, xã Lộc An nhiều tuyến đường bị ngập từ 35 - 80cm, đến ngày 11/11, nước cơ bản rút hết, cục bộ chỉ còn điểm ngập từ 20-30cm.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Hợp Thành (xã A Lứoi 2) ngập cục bộ 30-40cm từ 17h-22h ngày 09/11; đoạn đường qua trung tâm xã Khe Tre ngập cục bộ 20-30cm từ 19h-20h ngày 09/11. Đến 23h cùng ngày nước rút.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong mưa lũ, các địa phương ở TP Huế tổ chức triển khai di dời, sơ tán 20 hộ/57 khẩu đến nơi an toàn. Trong đó, xã A Lưới 1 di dời 3 hộ/ 11 khẩu; xã A Lưới 2 di dời 1 hộ/ 5 khẩu; xã Lộc An di dời 9 hộ/ 14 khẩu; xã Khe Tre di dời 0 hộ/ 11 khẩu và phường Kim Trà di dời 04 hộ/ 16 khẩu. Đến sáng 11/11, các hộ dân trở về nhà an toàn.