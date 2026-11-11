Bất chấp lũ chảy xiết, người dân ở Quảng Ngãi đổ xô ra mép sông Trà Khúc vớt củi

Theo lãnh đạo UBND xã An Phú, ngay từ sáng sớm 11/11, khi phát hiện người dân tập trung vớt củi tại khu vực bờ sông Trà Khúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an và dân quân đến hiện trường kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hoạt động nguy hiểm này. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều nay, nhiều người vẫn tiếp tục quay lại bờ sông để vớt củi, bất chấp cảnh báo trước đó.