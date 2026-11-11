Bất chấp lũ chảy xiết, người dân ở Quảng Ngãi đổ xô ra mép sông Trà Khúc vớt củi

Người dân liều mình vớt củi ở mép sông Trà Khúc.
Mưa lớn gây ngập cục bộ, sạt lở nhiều nơi ở Gia Lai
Mưa lớn trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày khiến các khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai ngập cục bộ và sạt lở đèo dốc.
Lũ lên nhanh, đường ngập, chia cắt hàng trăm hộ dân ở Quảng Ngãi
Hàng trăm hộ dân ở xã Phước Giang và Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi, đang căng mình ứng phó với tình hình nước lũ dâng.
Đình chỉ 82 bến tàu sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 du khách thiệt mạng
Sau vụ lật ca nô khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng tại Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang kiểm tra phát hiện nhiều phương tiện và bến thủy nội địa vi phạm.
Hàng loạt tuyến giao thông ở miền núi Đà Nẵng tê liệt, ngập sâu do mưa lớn
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở vùng cao Đà Nẵng ngập sâu, chia cắt.
Lắp cống tạm, 'điểm đen' trên tuyến đường du lịch ở Đà Nẵng vẫn tái ngập
Dù đã lắp đặt cống tạm để thoát nước nhưng "điểm đen" ngập úng trên tuyến đường du lịch ven biển Đà Nẵng đi Hội An vẫn tái ngập chỉ sau một đêm mưa.
Phát hiện thi thể bé trai trên sông ở Đắk Lắk
Thi thể bé trai khoảng 3-4 tuổi được phát hiện nổi trên sông Krông Bông, đoạn giáp ranh hai xã Vụ Bổn và Cư Pui (Đắk Lắk), hiện chưa xác định được danh tính.
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