Mưa xối xả trút xuống miền Trung: Sạt lở, ngập đường, di dời dân khẩn cấp
(VTC News) -
Mưa lớn kéo dài từ tối 9/11 đến ngày 10/11 khiến nhiều khu vực vùng núi ở các tỉnh miền Trung bị uy hiếp bởi sạt lở.
Khu vực miền núi Đà Nẵng xuất hiện mưa lớn kéo dài từ đêm 9/11 và trong ngày 10/11.
Trong chiều nay 10/11, khu vực các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Hà Tĩnh 5-10mm, có nơi trên 20mm; Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng 20-30mm, có nơi trên 80mm; Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa 10-20mm, có nơi trên 40mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hơn 300 xã, phường.
Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1 ở hầu hết các địa phương trên, trong đó Quảng Trị và TP Huế cấp 2.
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