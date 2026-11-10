Mưa xối xả trút xuống miền Trung: Sạt lở, ngập đường, di dời dân khẩn cấp

Khu vực miền núi Đà Nẵng xuất hiện mưa lớn kéo dài từ đêm 9/11 và trong ngày 10/11.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, trong 24 giờ qua (từ 12h ngày 9/11 đến 12h ngày 10/11), các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 448mm; đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 495mm; Nam Đông (TP Huế) 658mm; Bà Nà 1 (TP Đà Nẵng) 462,2mm; Sơn Long (Quảng Ngãi) 290mm; Canh Liên (Gia Lai) 228,1mm; Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) 479,8mm; Khánh Bình (Khánh Hòa) 189,1mm...

Tại Quảng Ngãi, từ sáng sớm 10/11, mực nước đã tràn qua mặt cầu tràn Thạch Nham, xã Sơn Hạ, buộc chính quyền địa phương phải lập chốt, đặt biển cảnh báo và tạm thời cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt tại khu vực Măng Lây, Đăk Chờ, Ban Chỉ huy Quân sự xã Măng Bút đã chủ động triển khai các biện pháp cảnh báo, phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Măng Bút khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi vào hoặc di chuyển qua các khu vực đã được cắm biển cảnh báo, giăng dây chốt chặn; không qua ngầm, cầu tràn khi nước dâng cao, chảy xiết; không tụ tập xem nước, đánh bắt cá hoặc vớt củi tại những khu vực nguy hiểm.

Tại xã Ba Vì, mưa lớn kéo dài khiến hàng chục hộ dân ở thôn Nước Lầy bị đặt trong tình trạng báo động khi nhà cửa của người dân nằm sát ngọn đồi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức tuyên truyền, vận động và triển khai giăng dây cho người dân bám víu lội qua suối Nước Lầy để đến nơi tránh trú an toàn.

Tại xã Trà Leng, TP Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến giao thông trên địa bàn xã sạt lở nặng.

Đáng chú ý, UBND xã Trà Leng đã tổ chức di dời khẩn cấp 5 hộ dân với 23 nhân khẩu tại làng Tak Quá, thôn Trà Dơn, đến nơi an toàn do khu vực đồi phía sau nhà dân xuất hiện dấu hiệu sạt lở. Các hộ dân được bố trí ở tạm thời tại nhà người thân và nhà sinh hoạt cộng đồng để bảo đảm an toàn.

Tại xã A Lưới 5, TP Huế, mưa lớn khiến đất đá, cành cây tràn xuống, gây ách tắc tại Km61+200 đến Km61+300, Quốc lộ 49. Ngay trong đêm 9/11, Công an xã đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức cảnh báo, hướng dẫn phương tiện, đồng thời huy động lực lượng thu dọn chướng ngại vật, khơi thông tuyến đường.

Tại xã A Lưới 3, lực lượng CSGT Công an TP Huế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an xã và người dân xử lý các điểm cây xanh bị gãy đổ, đất đá sạt lở tràn xuống đường, góp phần sớm khôi phục giao thông và bảo đảm an toàn cho người qua lại.

Tại xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, tình trạng nước sông, suối dâng cao gây ngập và chảy xiết tại nhiều vị trí ngầm tràn, như: Ngầm Km25 Quốc lộ 9B, ngầm Tân Ly, ngầm Bạch Đàn, ngầm Bang và nhiều khu vực ngầm tràn khác trên địa bàn xã, làm chia cắt giao thông cục bộ.

Trong chiều nay 10/11, khu vực các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến ở Hà Tĩnh 5-10mm, có nơi trên 20mm; Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng 20-30mm, có nơi trên 80mm; Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa 10-20mm, có nơi trên 40mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại hơn 300 xã, phường.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1 ở hầu hết các địa phương trên, trong đó Quảng Trị và TP Huế cấp 2.