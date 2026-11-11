Đình chỉ 82 bến tàu sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 du khách thiệt mạng

(VTC News) -

Thông tin tại họp giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tổ chức sáng 11/11, Đại tá Nguyễn Hải Dương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết sau vụ lật ca nô khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng tại khu vực Hòn Mây Rút của Đặc khu Phú Quốc, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng rà soát toàn bộ quy trình, công tác quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động vận tải thủy và du lịch.

Công an tỉnh An Giang sau đó đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát đường thủy tổ chức 70 cuộc kiểm tra đối với 12 bến tàu khách, 25 phương tiện vận chuyển hành khách, 50 phương tiện du lịch; phát hiện, lập biên bản 17 trường hợp vi phạm, xử phạt 32,5 triệu đồng; yêu cầu đình chỉ, tạm dừng hoạt động 82 bến và 74 phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động.

Đại tá Nguyễn Hải Dương phát biểu tại họp báo.

Đối với thực trạng và giải pháp chấn chỉnh tình trạng du khách thuê xe tự lái khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông tại Đặc khu Phú Quốc, Đại tá Nguyễn Hải Dương nói rằng đảo Ngọc là địa bàn du lịch trọng điểm, lượng khách trong nước và quốc tế lớn nên nhu cầu thuê ôtô, xe máy tự lái để tham quan, trải nghiệm ngày càng phổ biến.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tại Phú Quốc xảy ra 4 vụ tai nạn liên quan đến người nước ngoài, trong đó 3 người liên quan không có giấy phép lái xe theo quy định.

Trước tình hình này, cảnh sát giao thông và lực lượng làm việc tại đặc khu Phú Quốc đã tăng cường các giải pháp kiểm soát, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông và tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ chức ký cam kết đối với 5 cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe máy, ô tô…

Lực lượng chức năng cũng tuyên truyền trực tiếp cho nhiều người nước ngoài điều khiển phương tiện giao thông; phối hợp với Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc và Công an cửa khẩu Cảng Hàng không tuyên truyền bằng hình thức chiếu, phát video tại các sảnh chờ, khu vực công cộng tại sân bay…

“Các lực lượng đã bố trí các biển báo, bảng chỉ dẫn giao thông có nhiều ngôn ngữ tại các tuyến đường trọng điểm, các khu du lịch, tham quan trên địa bàn đặc khu Phú Quốc”, Đại tá Nguyễn Hải Dương chia sẻ.