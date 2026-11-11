Hàng loạt tuyến giao thông ở miền núi Đà Nẵng tê liệt, ngập sâu do mưa lớn

Lắp cống tạm, 'điểm đen' trên tuyến đường du lịch ở Đà Nẵng vẫn tái ngập
Dù đã lắp đặt cống tạm để thoát nước nhưng "điểm đen" ngập úng trên tuyến đường du lịch ven biển Đà Nẵng đi Hội An vẫn tái ngập chỉ sau một đêm mưa.
Phát hiện thi thể bé trai trên sông ở Đắk Lắk
Thi thể bé trai khoảng 3-4 tuổi được phát hiện nổi trên sông Krông Bông, đoạn giáp ranh hai xã Vụ Bổn và Cư Pui (Đắk Lắk), hiện chưa xác định được danh tính.
Hồ Suối Dầu xả lũ, nhiều địa phương tỉnh Khánh Hoà có nguy cơ ngập lụt
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa thông báo xả lũ hồ Suối Dầu, nhiều địa phương có nguy cơ ngập lụt từ 11 đến 16/11.
Bộ đội giăng dây, đưa người dân vượt suối đi tránh sạt lở
Hàng chục hộ dân thôn Nước Lầy, xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở.
Bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
HĐND tỉnh Vĩnh Long thống nhất bầu ông Trương Đặng Vĩnh Phúc, Dương Văn Phúc và bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tàu hàng hơn 8.500 tấn mắc cạn ở bờ biển Quảng Ngãi
Tàu hàng mang quốc tịch Panama, dài 123,74m, rộng 18m, có trọng tải toàn phần 8.571 tấn, mắc cạn ở bờ biển Quảng Ngãi.
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