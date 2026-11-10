Bộ đội giăng dây, đưa người dân vượt suối đi tránh sạt lở

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi thông tin từ 13h ngày 9/11 đến 13h ngày 10/11, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như Sơn Long (xã Sơn Tây) 283,6mm, Măng Bút (xã Măng Bút) 253,6mm, Sơn Ba (xã Sơn Kỳ) 223,4mm, Hiếu (xã Kon Plông) 212,6mm, Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 201,2mm, Sơn Hải (xã Sơn Thủy) 184,2mm, Ba Điền (xã Ba Vinh) 184,0mm, Sơn Mùa (xã Sơn Tây Thượng) 153,4mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hoà trên 80%.
Trong 6h tới, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-30mm , có nơi trên 50mm.
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