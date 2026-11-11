Lắp cống tạm, 'điểm đen' trên tuyến đường du lịch ở Đà Nẵng vẫn tái ngập

(VTC News) -

Trong ngày 10/11, nhiều người tham gia giao thông bày tỏ sự khó hiểu trước hình ảnh đường Lạc Long Quân (đoạn gần khu nghỉ dưỡng Malibu, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) ngập nước.

Theo người dân sinh sống gần “điểm đen” ngập úng trên, chỉ sau một đêm mưa kéo dài (từ tối 9/11), tuyến đường ven biển kết nối trung tâm Đà Nẵng đi Hội An lại tiếp tục lênh láng nước.

Đường Lạc Long Quân, đoạn gần khu nghỉ dưỡng Malibu, tái ngập chỉ sau 1 đêm mưa.

Tại khu vực này, nước ngập sâu kéo dài hàng chục mét. Hàng loạt phương tiện di chuyển qua đây rơi vào tình cảnh “bì bõm” giữa biển nước khiến cánh tài xế không khỏi e ngại.

“Mấy ngày trước thấy công nhân đào đường lắp cống, chúng tôi cứ tưởng mùa mưa này sẽ bớt lo. Ai ngờ mưa lớn một đêm là đâu lại vào đấy, cống tạm dường như không kịp thoát nước khi lượng mưa đổ về quá lớn” - anh Nguyễn Thắng (trú phường Điện Bàn Đông) ngao ngán.

Được biết, để “giải cứu” điểm ngập này, cuối tháng 10 vừa qua, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã chỉ đạo đơn vị thi công gấp rút đào đường, lắp đặt hệ thống cống tạm thoát nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy giải pháp tạm thời này vẫn chưa giải quyết triệt để được bài toán ngập úng mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Vì vậy, người dân và các đơn vị kinh doanh du lịch dọc tuyến đường tiếp tục mong mỏi các cơ quan chức năng sớm có giải pháp thoát nước căn cơ, lâu dài.

Cuối tháng 10 vừa qua, đơn vị thi công tiến hành rào chắn để lắp đặt đường ống thoát nước.

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng xác nhận việc lắp cống tạm không thể xử lý dứt điểm tình trạng “hễ mưa lớn là ngập” xảy ra tại vị trí gần khu nghỉ dưỡng Malibu.

“Về giải pháp căn cơ, Sở cũng đang chờ dự án mở rộng tuyến đường ven biển được triển khai, khi ấy sẽ kết hợp hoàn thiện hệ thống thoát nước. Còn hiện tại, cống tạm chỉ có thể hạn chế mưa lớn gây ngập sâu ở đoạn đường trên” - vị lãnh đạo Sở Xây dựng thông tin thêm.