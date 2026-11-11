Lũ lên nhanh, đường ngập, chia cắt hàng trăm hộ dân ở Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Mại (trú thôn Ngọc Kì, xã Bình Chương) cho biết chiều 10/11, nước lũ tràn vào nhà, ngập đến đầu gối. May mắn, trước đó bộ đội đã hỗ trợ di dời tài sản nên gia đình không bị thiệt hại về đồ đạc. Gia đình cũng chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống để ứng phó với mưa lũ.