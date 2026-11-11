Lũ lên nhanh, đường ngập, chia cắt hàng trăm hộ dân ở Quảng Ngãi

Đình chỉ 82 bến tàu sau vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 du khách thiệt mạng
Sau vụ lật ca nô khiến 15 du khách Ấn Độ thiệt mạng tại Phú Quốc, Công an tỉnh An Giang kiểm tra phát hiện nhiều phương tiện và bến thủy nội địa vi phạm.
Hàng loạt tuyến giao thông ở miền núi Đà Nẵng tê liệt, ngập sâu do mưa lớn
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở vùng cao Đà Nẵng ngập sâu, chia cắt.
Lắp cống tạm, 'điểm đen' trên tuyến đường du lịch ở Đà Nẵng vẫn tái ngập
Dù đã lắp đặt cống tạm để thoát nước nhưng "điểm đen" ngập úng trên tuyến đường du lịch ven biển Đà Nẵng đi Hội An vẫn tái ngập chỉ sau một đêm mưa.
Phát hiện thi thể bé trai trên sông ở Đắk Lắk
Thi thể bé trai khoảng 3-4 tuổi được phát hiện nổi trên sông Krông Bông, đoạn giáp ranh hai xã Vụ Bổn và Cư Pui (Đắk Lắk), hiện chưa xác định được danh tính.
Hồ Suối Dầu xả lũ, nhiều địa phương tỉnh Khánh Hoà có nguy cơ ngập lụt
Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa thông báo xả lũ hồ Suối Dầu, nhiều địa phương có nguy cơ ngập lụt từ 11 đến 16/11.
Bộ đội giăng dây, đưa người dân vượt suối đi tránh sạt lở
Hàng chục hộ dân thôn Nước Lầy, xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở.
Bình luận