Mưa lớn trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày khiến các khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai ngập cục bộ và sạt lở đèo dốc.
Mưa lớn gây ngập cục bộ, sạt lở nhiều nơi ở Gia Lai
Trước diễn biến thiên tai phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã duy trì nghiêm ngặt chế độ trực chiến, huy động tối đa lực lượng bám sát địa bàn trọng điểm.
Gia Lai yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động chốt chặn tại các vị trí ngập, cầu tràn, cầu tạm và triển khai phương án ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Chủ động di dời, sơ tán các hộ dân tại những vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét (như khu vực đồi dốc, sườn núi) đến nơi an toàn.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã phát lệnh khẩn, cho phép các trường học tại các khu vực nguy cơ cao chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng.
Cơ quan chức năng Gia Lai khuyến cáo người dân không nên chủ quan, tuyệt đối không di chuyển qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc các điểm có biển cảnh báo sạt lở, đồng thời thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết cập nhật tiếp theo.
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Bình luận