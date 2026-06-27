Một ngôi nhà, 3 tầng giá trị nghỉ dưỡng khẳng định vị thế giới thành đạt xứ Cảng

(VTC News) -

Mô hình này gợi nhắc những cộng đồng ven biển nổi tiếng như Palm Jumeirah (Dubai) hay Fisher Island (Miami), nay được phát triển tại Vinhomes Royal Island, trở thành biểu tượng vị thế mới của giới tinh hoa Hải Phòng.

Resort tại gia, 365 ngày đều là nghỉ dưỡng

Mỗi năm chi hàng trăm triệu cho các chuyến du lịch nước ngoài, anh Trần Hoài Nam (42 tuổi, Hải Phòng) cho biết thói quen đó nay đã thay đổi sau khi gia đình anh chuyển về căn biệt thự tại khu Hoàng Gia, Vinhomes Royal Island.

“Mùa hè này trẻ được nghỉ học, bể bơi 4 mùa Hoàng Gia trở thành nơi gia đình thường ghé thăm thay cho du lịch biển”, anh Nam chia sẻ.

Bể bơi Hoàng Gia 2.000m2, mái kính pha lê kết hợp cùng kiến trúc châu Âu cổ điển.

Theo anh Nam, ngôi nhà mới trên đảo Vũ Yên đã biến những trải nghiệm xa xỉ vốn chỉ xuất hiện trong các kỳ nghỉ thành một phần của nhịp sống thường nhật. Gia đình không còn phải chờ đến mùa hè để được nghỉ dưỡng, bởi đặc quyền ấy hiện diện ngay tại nơi sống.

Sau thời gian thỏa sức trong làn nước xanh mát tại bể bơi 4 mùa, trẻ nhỏ sẽ đến VinWonders tìm hiểu về thiên nhiên ở Safari với gần 2.000 cá thể động vật; rèn luyện thể chất, sáng tạo với hơn 90 hạng mục vui chơi trong nhà và ngoài trời.

Thiết kế “sông xanh trước mặt, biển mặn sau nhà” đưa thiên nhiên hòa nhịp với cuộc sống của cư dân Hoàng Gia.

Kỳ nghỉ dưỡng của gia đình anh Nam cũng như hàng ngàn cư dân trên đảo Vũ Yên được nối dài bởi những tiện ích hạng sang đã đi vào vận hành.

Buổi sáng, cư dân có thể bước lên sân golf 36 hố rộng 160 ha, chinh phục những đường bóng uốn lượn qua hồ nước và đầm lầy tự nhiên. Mỗi cú swing thử thách kỹ năng đồng thời mở cơ hội kết nối với cộng đồng doanh nhân, đối tác và những người cùng đẳng cấp sống.

Buổi chiều, từ bến du thuyền Royal Marina, những hải trình đến Vịnh Hạ Long, Vịnh Lan Hạ hay quần đảo Cát Bà bắt đầu chỉ sau vài bước chân. Khi đó, biển trời và sông nước không còn là điểm đến của những kỳ nghỉ, mà trở thành không gian sống quen thuộc của mỗi gia đình.

Trong khi đó, Học viện Cưỡi ngựa mang đến một dấu ấn khác biệt của phong cách sống tinh hoa. Bộ môn gắn liền với giới quý tộc và tầng lớp siêu giàu thế giới hiện diện qua các khóa đào tạo, biểu diễn mã thuật độc đáo.

Một bước chạm phố, 5 phút tới trung tâm

Căn biệt thự gia đình anh Nam sở hữu nằm trong phân khu compound Hoàng Gia, giữa đảo Vũ Yên được bao bọc bởi ba dòng sông lớn. Sự biệt lập mang đến không gian sống riêng tư, nhưng không đồng nghĩa với cách biệt.

“Chỉ cần bước qua cổng Hoàng Gia, nhịp sống sôi động phố thị hiện ra ngay trước mắt”, anh Nam nói.

Trục đại lộ Tương Lai xuyên tâm kết nối trực tiếp nơi anh sống với phố đi bộ - công viên Vũ Yên nằm ngay đầu cầu Hoàng Gia. Hàng trăm thương hiệu, nhà hàng, quán cà phê và shophouse đã tề tựu về trục thương mại tạo nên một không gian giao thương sầm uất.

Quảng trường châu Âu trở thành điểm hẹn cuối tuấn của hàng nghìn du khách nhờ chuỗi lễ hội, sự kiện âm nhạc, trình diễn pháo hoa, nhạc nước thường kỳ.

Cầu Hoàng Gia rút ngắn khoảng cách giữa Vinhomes Royal Island với nội đô Hải Phòng chỉ trong 5 phút di chuyển.

Từ vị thế “bên kia sông”, Vũ Yên với sự hiện diện của Vinhomes Royal Island đã trở thành trung tâm mới của thành phố Cảng. Cầu Hoàng Gia và cầu Vũ Yên 1 rút ngắn thời gian di chuyển tới nội đô và trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên chỉ trong 5-10 phút.

Ở quy mô liên vùng, các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái đưa đảo Vũ Yên hòa vào trục giao thương năng động của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Trong tương lai, các công trình như cầu Nguyễn Trãi, cầu Ngô Quyền hoàn thành sẽ tiếp tục gia tăng khả năng liên kết giữa đô thị đảo với trung tâm và các khu vực phát triển mới.

Từ Vinhomes Royal Island, cư dân cũng chỉ mất khoảng 20 phút để tới sân bay quốc tế Cát Bi, khoảng một giờ để tới sân bay Nội Bài, Vân Đồn và Gia Bình. Cùng với cụm cảng nước sâu Lạch Huyện - cửa ngõ logistics quốc tế lớn nhất miền Bắc, Vinhomes Royal Island sở hữu lợi thế kết nối đa tầng: thuận tiện tiếp cận trung tâm, liên thông vùng kinh tế trọng điểm và mở cánh cửa giao thương ra toàn cầu.

Cộng đồng tinh hoa lên đến hàng ngàn người đã hình thành trên đảo Vũ Yên.

Sở hữu một ngôi nhà tại Thành phố Đảo Hoàng Gia giờ đây không chỉ phản ánh tiềm lực tài chính, mà còn đại diện cho gu thẩm mỹ, vị thế xã hội và tầm nhìn của giới thành đạt đất Cảng.

“Chuẩn sống mà Vinhomes mang đến Vũ Yến có khác gì các đảo tỷ phú nổi tiếng thế giới”, anh Nam tự hào.

Sau hơn 2 năm đi vào vận hành, Vinhomes Royal Island đã hình thành cộng đồng cư dân tinh hoa lên đến hàng nghìn doanh nhân, chuyên gia và gia đình thành đạt. Chính cộng đồng cùng đẳng cấp ấy tiếp tục bồi đắp thêm giá trị cho đô thị đảo và tạo nên sức hút bền vững cho Vinhomes Royal Island trên bản đồ an cư của Việt Nam và khu vực.