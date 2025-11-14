Mondelez Kinh Đô tiếp tục hành trình mang tri thức đến với trẻ em vùng xa

(VTC News) -

Tiếp nối hành trình hỗ trợ cộng đồng, Mondelez Kinh Đô Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, cụ thể là chương trình “Thư viện Yêu thương” cùng các hoạt động hỗ trợ thực phẩm cho cộng đồng từ đầu năm đến nay. Những sáng kiến này góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, mang đến sự hỗ trợ thiết thực và cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là trẻ em tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Chương trình “Thư viện Yêu thương” được triển khai nhằm hướng đến mục tiêu nuôi dưỡng tri thức và mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em vùng sâu, vùng xa trên khắp Việt Nam.

Thông qua hoạt động này, Mondelez Kinh Đô trao tặng vật phẩm học tập cho 10 “Thư viện Yêu thương” tại 10 trường học ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Quảng Trị, Quảng Nam, Huế, Nghệ An và Lào Cai, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho hơn 6.000 học sinh. Các thư viện được trang bị hơn 4.000 vật phẩm học tập bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện thiếu nhi, vở viết, bút, tủ sách, cùng 20 máy tính xách tay đã qua sử dụng nhằm giúp học sinh tiếp cận công nghệ và nguồn tri thức số hiện đại.

Các hoạt động trao tặng thư viên yêu thương được công ty tổ chức từ tháng 10 đến tháng 11/2025, với sự tham gia của nhân viên Mondelez Kinh Đô, sự đồng hành của tổ chức Pacific Links Foundation và các đối tác địa phương.