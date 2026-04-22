Mỡ máu cao gấp 20 lần, huyết tương đục như nước vo gạo

(VTC News) -

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa cứu thai phụ mang thai 34 tuần rơi vào tình trạng viêm tụy cấp nguy hiểm nhờ can thiệp lọc máu kịp thời.

Chị nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, cơn đau tăng dần kèm mệt mỏi. Qua thăm khám và xét nghiệm, bác sĩ ghi nhận chỉ số mỡ máu của bệnh nhân tăng đột biến, cao gấp gần 20 lần bình thường, dẫn đến chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglycerid.

Đây không phải lần đầu thai phụ gặp tình trạng này. Trước đó, khi mang thai lần hai, chị từng bị viêm tụy cấp nhưng chưa đến mức phải can thiệp chuyên sâu.

Bác sĩ thăm khám cho sản phụ.

Trước nguy cơ diễn biến nhanh và nặng, có thể gây sốc, suy đa tạng, thậm chí đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định chuyển bệnh nhân sang hồi sức tích cực để thực hiện lọc huyết tương.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thời gian tính bằng giờ. Mục tiêu là loại bỏ nhanh lượng lipid dư thừa trong máu – nguyên nhân trực tiếp gây viêm tụy.

Sau khoảng 3 giờ lọc máu liên tục, lượng lớn mỡ trong huyết tương được loại bỏ, giúp nồng độ triglycerid giảm nhanh, tình trạng viêm tụy được kiểm soát. Diễn biến lâm sàng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, cơn đau bụng thuyên giảm, các chỉ số xét nghiệm dần trở về ngưỡng an toàn.

Thai nhi trong bụng mẹ cũng ổn định trong suốt quá trình can thiệp.

Huyết tương đục như nước gạo.

Sau một tuần điều trị tích cực, sức khỏe thai phụ ổn định, được xuất viện và tiếp tục theo dõi thai kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo các chuyên gia, viêm tụy cấp do tăng triglycerid ở phụ nữ mang thai là tình trạng hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm. Nếu không xử trí kịp thời, bệnh có thể dẫn đến hoại tử tụy, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng và nguy cơ tử vong cao cho cả mẹ và con.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai, đặc biệt người có tiền sử rối loạn mỡ máu, từng bị viêm tụy cấp, béo phì hoặc đái tháo đường thai kỳ cần theo dõi sát chỉ số lipid trong suốt thai kỳ. Việc kiểm soát chế độ ăn, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ ngọt và thăm khám định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.