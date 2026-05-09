Trực tiếp bóng đá Sunderland 0-0 Man Utd, vòng 36 Ngoại Hạng Anh ngày 9/5

Diallo sút xa không trúng đích. Ý đồ đá phạt của Fernandes khiến hàng thủ Sunderland bất ngờ nhưng đồng đội của anh chưa tận dụng được.

Le Fee chọc khe rất hay cho Sadiki đối mặt thủ môn. Lammens cứu thua cho Man Utd.

Sunderland đập nhả rất hay trước khi Talbi sút xa chệch khung thành trong gang tấc.

Man Utd

Man Utd chắc suất tham dự UEFA Champions League sau khi đánh bại Liverpool ở vòng 35. "Quỷ đỏ" có 64 điểm, ghi 63 bàn và thủng lưới 48 lần. Trừ 2 đội đang đua vô địch là Arsenal và Man City, không đội bóng nào ghi bàn nhiều hơn Man Utd ở Ngoại Hạng Anh mùa này.

Man Utd thắng 10 trận trong 14 trận đấu gần nhất tính trên mọi đấu trường (2 hòa, 2 thua).

Man Utd thắng Liverpool 3-2 ở vòng 35. (Ảnh: Reuters)

Bruno Fernandes có 19 pha kiến tạo. Anh chỉ cần thêm 2 đường chuyền thành bàn nữa để phá kỷ lục cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải Ngoại Hạng Anh.

Lực lượng của Man Utd không có Matthijs de Ligt (chấn thương lưng). Khả năng ra sân của Benjamin Sesko còn bỏ ngỏ. Lisandro Martinez trở lại sau khi chấp hành đủ án phạt cấm thi đấu 3 trận.