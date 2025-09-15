(VTC News) -

Trong không gian sống của chúng ta, chuột luôn là một trong những loài vật gây hại khó chịu và phiền toái nhất. Chúng không chỉ gặm nhấm đồ đạc, dây điện (gây nguy cơ cháy nổ) mà còn làm ô nhiễm thực phẩm, mang theo nhiều mầm bệnh nguy hiểm như dịch hạch, leptospirosis hay salmonella, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của con người.

Vì sao có thể dùng mùi hương để đuổi chuột?

Để đối phó với loài gặm nhấm này, nhiều người tìm đến các phương pháp truyền thống như bẫy chuột, thuốc diệt chuột. Tuy nhiên, thuốc diệt chuột thường chứa hóa chất độc hại, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ và vật nuôi trong nhà, cũng không thân thiện với môi trường. Chính vì vậy, ngày càng nhiều gia đình tìm kiếm các giải pháp tự nhiên, an toàn hơn, trong đó có việc dùng mùi hương để đuổi chuột.

Chuột là loài vật có khứu giác cực kỳ nhạy bén. Chúng dùng mũi để định vị thức ăn, tìm đường và giao tiếp với đồng loại. Chính vì vậy, các loại mùi hương mạnh, khó chịu hoặc xa lạ có thể tác động trực tiếp đến hệ thần kinh của chúng, khiến chúng cảm thấy căng thẳng, sợ hãi và tránh xa khu vực có mùi đó.

Khi đối mặt với các mùi hương đuổi chuột đặc trưng, chuột sẽ nhận thức được đây là một mối đe dọa hoặc một môi trường không an toàn, khiến chúng tìm cách di chuyển đến nơi khác. Các mùi hương này không giết chết chuột mà chỉ đơn thuần là xua đuổi, giúp bạn kiểm soát và ngăn chặn sự xâm nhập của chúng một cách nhân đạo và an toàn. Đây là một cách đuổi chuột bằng mùi hương dựa trên đặc điểm sinh học của loài chuột.

Có những mùi hương giúp đuổi chuột một cách tự nhiên, an toàn.

Những mùi hương là khắc tinh của chuột

Chuột ghét mùi gì nhất? Dưới đây là những mùi hương có thể đuổi chuột hiệu quả mà bạn dễ dàng tìm thấy, áp dụng tại nhà.

Tinh dầu bạc hà và lá bạc hà tươi

Bạc hà có mùi thơm nồng, tươi mát đối với con người nhưng lại là một mùi hương cực kỳ khó chịu và gây kích ứng mạnh mẽ cho hệ hô hấp của chuột.

Cách sử dụng: Nhỏ vài giọt tinh dầu bạc hà nguyên chất vào các miếng bông gòn nhỏ, đặt ở những nơi chuột thường lui tới như góc nhà, tủ bếp, cửa ra vào, khe hở.

Bạn có thể trồng cây bạc hà quanh nhà hoặc đặt chậu bạc hà tươi ở cửa sổ, ban công để ngăn chuột vào; hoặc dùng lá bạc hà tươi vò nát, đặt trực tiếp vào các lỗ hổng, khe tường.

Ớt bột hoặc ớt tươi

Các hợp chất capsaicin trong ớt tạo ra cảm giác cay nồng, nóng rát, cực kỳ khó chịu cho chuột khi chúng ngửi hoặc tiếp xúc.

Cách sử dụng: Rắc ớt bột hoặc đặt những lát ớt tươi (hoặc ớt đã giã nát) ở những nơi nghi ngờ chuột ẩn náu hoặc đi qua. Tuy nhiên, cần cẩn thận khi sử dụng nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi.

Quế và đinh hương

Mùi thơm nồng, ấm áp của quế và đinh hương lại là thứ khiến chuột phải tránh xa. Các tinh chất trong hai loại gia vị này gây khó chịu cho khứu giác của chúng.

Cách sử dụng: Đặt các thanh quế khô hoặc nụ đinh hương nguyên hạt vào các túi vải nhỏ, treo hoặc đặt ở tủ quần áo, ngăn kéo, kho chứa đồ; hoặc rắc bột quế hoặc đinh hương ở các góc nhà, dưới bồn rửa.

Đây là một mẹo đuổi chuột bằng mùi hương không chỉ hiệu quả mà còn tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà.

Giấm trắng

Giấm có mùi chua nồng và mạnh, khiến chuột cảm thấy khó chịu và không muốn ở lại.

Cách sử dụng: Ngâm bông gòn vào giấm trắng rồi đặt vào các khu vực nghi ngờ có chuột. Thay bông gòn thường xuyên để đảm bảo mùi hương luôn mạnh.

Băng phiến

Mùi băng phiến rất mạnh và hắc, có thể gây khó chịu cho hệ hô hấp của chuột.

Cách sử dụng: Đặt băng phiến vào các túi lưới nhỏ và treo hoặc đặt ở những nơi chuột thường xuyên lui tới. Cần lưu ý, băng phiến có thể độc nếu nuốt phải, nên đặt ở vị trí an toàn, tránh xa tầm tay trẻ em và vật nuôi.

Tinh dầu sả, chanh, tràm trà

Tương tự bạc hà, các loại tinh dầu này cũng có mùi thơm mạnh mẽ và đặc trưng mà chuột không ưa.

Cách sử dụng: Nhỏ tinh dầu vào máy khuếch tán, hoặc nhỏ vào bông gòn và đặt ở các vị trí chiến lược. Việc kết hợp nhiều loại mùi hương đuổi chuột khác nhau sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Lưu ý khi áp dụng mẹo đuổi chuột bằng mùi hương

Để việc áp dụng cách đuổi chuột bằng mùi hương đạt hiệu quả cao nhất và an toàn, bạn cần ghi nhớ những điều sau:

- Cần làm mới mùi hương thường xuyên: Các loại mùi hương sẽ phai dần theo thời gian. Bạn cần thay thế bông gòn tẩm tinh dầu, lá tươi hoặc gia vị khô định kỳ (mỗi vài ngày đến một tuần) để duy trì hiệu quả.

- Kết hợp với vệ sinh nhà cửa: Mùi hương chỉ là giải pháp xua đuổi, không phải là giải pháp triệt để nếu nhà bạn vẫn có nguồn thức ăn dồi dào và nơi trú ẩn an toàn cho chuột. Hãy luôn giữ nhà cửa sạch sẽ, thu gom thức ăn thừa, đậy kín thùng rác và bịt kín các lỗ hổng trên tường. Đây là yếu tố cốt lõi để đuổi chuột hiệu quả.

- An toàn cho trẻ em và vật nuôi: Một số loại tinh dầu hoặc gia vị mạnh có thể gây kích ứng hoặc độc hại nếu trẻ nhỏ hoặc vật nuôi vô tình tiếp xúc trực tiếp hoặc nuốt phải. Hãy đặt chúng ở những vị trí an toàn, ngoài tầm với.

- Kiên trì và kết hợp đa dạng: Mùi hương có thể giúp giảm số lượng chuột nhưng không phải lúc nào cũng loại bỏ hoàn toàn. Hãy kiên trì và kết hợp các phương pháp khác nhau để có kết quả tốt nhất.