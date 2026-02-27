Nữ MC 'độc thân đắt giá nhất VTV' làm lễ ăn hỏi với cầu thủ nổi tiếng

(VTC News) -

Sáng 27/2, lễ ăn hỏi của MC Huyền Trang (Mù Tạt) và Phạm Đức Huy diễn ra trong không khí ấm cúng với sự góp mặt của gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết. Cặp đôi diện áo dài trắng thanh lịch và rạng rỡ.

Trong suốt buổi lễ, Đức Huy luôn nở nụ cười rạng rỡ, trong khi MC Mù Tạt cũng toát lên vẻ hạnh phúc. Trước khi về chung nhà, cặp đôi có hơn một năm gắn bó, hẹn hò.

Lễ ăn hỏi của MC Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy diễn ra sáng 27/2.

Trước đó, nữ MC khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc được họ hàng nhà chồng “đánh úp” đầy yêu thương. Cô hóm hỉnh kể đang ngủ thì các cô, các bác vào tận phòng gọi dậy để trao vàng mừng ngày trọng đại.

Vào dịp Lễ Tình nhân 14/2, Đức Huy từng đăng tải bộ ảnh cưới chụp cùng bạn gái, hài hước viết: “Chụp ảnh kỷ yếu với người em gái tới từ Vĩnh Phúc”. Trong loạt ảnh, nam cầu thủ diện vest lịch lãm, còn Mù Tạt mặc váy cưới dáng ngắn, thiết kế thân yếm đính hoa nổi, đội khăn voan và cầm bó hoa trắng đồng điệu.

Cặp đôi vướng tin hẹn hò từ đầu năm 2025 nhưng khá kín tiếng. Đến tối 27/11/2025, Đức Huy bất ngờ công bố đã cầu hôn thành công bạn gái. Anh chia sẻ hình ảnh quỳ gối trao nhẫn cùng dòng trạng thái dí dỏm: “Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Từ nay đội hình thiếu một trụ cột, đơn hàng đã chốt”.

Ảnh cưới ngọt ngào của cặp đôi.

Trong khi đó, Mù Tạt xúc động nhớ lại khoảnh khắc đặc biệt: “Lúc ấy mình vẫn đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ. Nhưng hy vọng dù trong dáng vẻ ấy hay ‘xấu xí’ hơn nữa, người bên cạnh vẫn luôn ở đó”. Kể từ khi hẹn hò, nữ MC cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh được bạn trai chăm sóc, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Mối quan hệ của cả hai nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên.

MC Mù Tạt, tên thật Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993, là gương mặt quen thuộc của VTV với phong cách dẫn trẻ trung, linh hoạt. Dù tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh, cô lại bén duyên với truyền hình. Người đẹp ghi dấu qua nhiều chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp, Trời sinh một cặp… Ngoài vai trò MC, cô còn tham gia diễn xuất trong các phim truyền hình như 11 tháng 5 ngày và Biệt dược đen.

Cầu thủ Phạm Đức Huy (sinh năm 1995) là thành viên U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại AFC U-23 Championship 2018 và cùng đội tuyển quốc gia vô địch AFF Cup 2018. Sau khi rời CLB Hà Nội, anh từng thi đấu cho các đội Nam Định, Bình Định và Công An TP.HCM.