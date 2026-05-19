'MC đẹp nhất VTV' ngày càng gợi cảm sau khi sinh con đầu lòng

Sau hơn 1 năm sinh con đầu lòng, MC Mai Ngọc khiến nhiều khán giả bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo ngày càng quyến rũ, thần thái rạng rỡ và vóc dáng thon gọn, nóng bỏng đáng ngưỡng mộ.

Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của Mai Ngọc ngày càng mặn mà sau khi kết hôn và sinh con. Không ít bình luận khen nữ MC sở hữu vóc dáng "mẹ một con trông mòn con mắt", thậm chí quyến rũ hơn thời còn dẫn sóng truyền hình.

Trước đó, Mai Ngọc từng chia sẻ cô đưa cân nặng trở lại mức 53kg nhờ duy trì lối sống khoa học và chăm chỉ tập luyện. Nữ MC gây chú ý khi khoe vòng eo săn chắc, cơ bụng lộ rõ.

Dù thừa nhận cơ thể chưa hoàn toàn trở về như thời chưa sinh nở, Mai Ngọc vẫn cảm thấy hài lòng với diện mạo hiện tại ở tuổi U40.

Bên cạnh việc tập thể dục, Mai Ngọc thi thoảng đi chơi golf. Với cô, đây là môn thể thao rèn luyện tính kiên nhẫn đồng thời đòi hỏi phải di chuyển nhiều, tiêu hao lượng lớn calo mỗi buổi lên sân.

Thời gian qua, Mai Ngọc thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc xoay quanh cuộc sống làm mẹ, từ hành trình chăm con, nuôi con đến quá trình lấy lại vóc dáng sau sinh. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ khi nữ MC vẫn duy trì được tinh thần tích cực và biết cách chăm sóc bản thân dù lịch trình bận rộn với con nhỏ.

Khác với hình ảnh thường xuyên du lịch hay tụ họp bạn bè trước đây, nữ MC hiện ưu tiên phần lớn thời gian cho gia đình và con trai.

Mai Ngọc đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân Đặng Quốc Thắng - thiếu gia nổi tiếng ở Bắc Ninh. Cô hiện sống chủ yếu tại Bắc Ninh trong cơ ngơi bề thế của gia đình chồng.

Ở tuổi 36, "MC đẹp nhất VTV" có cuộc sống khá viên mãn, được chồng yêu chiều và thường xuyên đồng hành trong các chuyến nghỉ dưỡng.

Mai Ngọc sinh năm 1990, từng là một trong những hot girl nổi bật của Hà thành trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV. Nhờ sở hữu nhan sắc thanh tú, thần thái dịu dàng cùng phong cách thanh lịch, cô nhiều năm liền được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "MC đẹp nhất VTV". Người đẹp từng ghi dấu ấn qua hình ảnh "cô gái thời tiết" được đông đảo khán giả yêu mến.

Cuối năm 2024, Mai Ngọc lên xe hoa cùng doanh nhân Quốc Thắng và chào đón con trai đầu lòng vào tháng 4/2025. Kể từ khi mang thai, nữ MC dần rút khỏi nhịp sống bận rộn ở đài truyền hình để tập trung vun vén tổ ấm và tận hưởng cuộc sống làm mẹ.