Mâu thuẫn lúc làm việc, nhóm công nhân hẹn nhau 'giải quyết' bằng mã tấu

Chiều 20/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng tại Công ty TNHH thực phẩm Rita (KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TP.HCM).

Nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau ngoài đường (Hình cắt từ clip).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 18/4, trong lúc làm việc tại công ty, Nguyễn Trọng Tân (SN 1991) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với đồng nghiệp là L.Đ.M (SN 1990). Trong lúc lời qua tiếng lại, hai bên thách thức, hẹn sau giờ tan ca sẽ gặp để “giải quyết”.

Đến 18h15, sau khi tan ca, Tân gọi Châu Văn Loan (SN 2000) và Nguyễn Minh Kha (SN 2002) đến hỗ trợ. Loan chạy xe máy, mang theo một mã tấu tự chế, chở Kha đến trước cổng công ty chờ sẵn.

Khi gặp M., nhóm của Tân dùng nón bảo hiểm tấn công vào vùng đầu đối phương. Cùng lúc, Loan rút mã tấu đe dọa, khiến hiện trường hỗn loạn. Các bên sau đó rượt đuổi, đánh nhau ra khu vực đường Đại lộ Thống Nhất.

Vụ việc diễn ra khoảng 5 phút, được nhiều người dân ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Dĩ An phối hợp Đồn Công an KCN Sóng Thần và Phòng Cảnh sát hình sự triển khai truy xét. Các đối tượng liên quan nhanh chóng bị đưa về trụ sở làm việc. Nhiều tang vật, trong đó có hung khí, đã bị thu giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc mang tính chất manh động, thể hiện sự coi thường pháp luật, ảnh hưởng an ninh trật tự tại khu vực đông công nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.