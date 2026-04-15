Mark Zuckerberg phát triển bản sao AI thay mình điều hành Meta

(VTC News) -

Theo Financial Times, Meta đang ưu tiên phát triển các nhân vật 3D chân thực tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Dự án trọng điểm hiện nay là tạo ra một "phiên bản số" của chính người đồng sáng lập, CEO Mark Zuckerberg.

Bản sao này không chỉ giống về ngoại hình mà còn có khả năng tham gia vào các hoạt động quản trị nội bộ tại những cấp bậc cao nhất của tập đoàn.

Hình ảnh mô phỏng bản sao AI 3D của Mark Zuckerberg, được Meta phát triển để thay CEO tương tác trực tiếp với nhân viên. (Nguồn: Getty Images)

Khác với các chatbot thông thường, bản sao AI của Zuckerberg được xây dựng dựa trên nền tảng dữ liệu khổng lồ gồm các tuyên bố công khai, chiến lược kinh doanh và quan điểm cá nhân của vị CEO. Điều này tạo ra một hệ thống suy luận có tính nhất quán cao với phong cách quản lý thực tế của ông.

Không dừng lại ở tư duy, bản sao này còn được tinh chỉnh để sao chép chính xác cử chỉ, điệu bộ và giọng nói đặc trưng. Một nguồn tin nội bộ cho biết: "Giám đốc điều hành của Meta đích thân tham gia vào việc huấn luyện và thử nghiệm AI hoạt hình của mình. Nhân vật này hoàn toàn có thể trò chuyện và đưa ra phản hồi trực tiếp cho nhân viên".

Dự án nhân bản CEO là một phần trong nỗ lực đầu tư hàng tỷ USD của Meta vào lĩnh vực siêu trí tuệ cá nhân. Mục tiêu của tập đoàn là tạo ra các "đại diện kỹ thuật số" để hỗ trợ đội ngũ giám đốc điều hành cấp cao trong công việc hàng ngày.

Việc thử nghiệm nội bộ với chính Mark Zuckerberg được xem là cách để Meta khẳng định lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ lớn như OpenAI và Google.

Bên cạnh đó, nhân viên tại Meta cũng đang được khuyến khích sử dụng các hệ thống tác nhân AI xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở như OpenClaw để tối ưu hóa quy trình làm việc.

Mặc dù mang tham vọng lớn, Meta cũng phải đối mặt với nhiều rào cản kỹ thuật và đạo đức. Trước đó, các dự án chatbot AI của hãng từng gặp sự cố khi người dùng tạo ra các nội dung không phù hợp, buộc công ty phải hạn chế quyền truy cập vào xưởng sáng tạo AI Studio đầu năm 2026.

Việc tạo ra một "Zuckerberg số" có quyền lực tương tác với nhân viên đặt ra câu hỏi lớn về tính minh bạch: Liệu nhân viên có thể nhận ra họ đang làm việc với một con người thật hay chỉ là một thuật toán được lập trình sẵn? Dù vậy, Meta vẫn tin rằng các sản phẩm AI tự thử nghiệm sẽ là chìa khóa để họ dẫn đầu kỷ nguyên công nghệ mới.